Emma Marrone torna sui social a distanza di pochi giorni dalla morte papà Rosario e fa chiarezza su quanto è accaduto.

In queste ore, infatti, sono circolate diverse "fake news" sul conto del padre della cantante salentina, motivo per il quale lei stessa ha scelto di metterci la faccia e di fare chiarezza definitivamente, svelando che la causa del decesso è dovuta ad una malattia contro la quale Rosario Marrone stava combattendo da diverso tempo.

La verità di Emma Marrone sulla morte del papà

In queste ore, Emma Marrone ha scelto di rompere il silenzio social dopo la morte del suo papà e lo ha fatto anche per mettere la parola fine a delle false notizie legate al decesso dell'uomo, che hanno spinto la cantante salentina a non stare più zitta.

È quasi prassi dell'ultimo periodo che, quando muore qualcuno di famoso, vengano fuori decine e decine di commenti social dal tono complottista, i quali tirano in ballo il tema dei vaccini.

Ebbene, dopo queste "fake news" legate alla morte di suo padre Rosario, Emma ha scelto di metterci la faccia e di smentire queste notizie, rivelando per la prima volta che l'uomo stava combattendo da tempo contro una leucemia.

'Mio papà lottava contro una leucemia', rivela Emma Marrone

Nel video postato in queste ore sul suo profilo ufficiale Instagram, Emma Marrone ha voluto ringraziare in primis le tantissime persone che in questi giorni le hanno donato amore e le hanno fatto sentire tutto l'affetto di cui aveva bisogno per provare a superare un dolore così grande.

"Mio papà da ottobre scorso stava lottando contro la leucemia", ha svelato la cantante che ha aggiunto: "Avrei anche voluto commentare tutti quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di mio padre, tirando su le solite illazioni fantasiose e ignoranti sulla questione dei vaccini".

Emma ha voluto ringraziare tutti i medici e gli infermieri del reparto di Oncologia dove era in cura suo padre, per il sostegno e per l'aiuto che hanno dato loro in questo momento così delicato.

La richiesta di Emma ai fan dopo la morte del papà

La cantante salentina ha poi fatto un accorato appello ai tantissimi fan che la seguono su Instagram e che, in queste ore, hanno chiesto più volte cosa fare per poterle stare vicino.

Emma ha invitato i suoi numerosi seguaci a diventare dei donatori di midollo osseo, chiedendo loro di consultare il sito di Admo, per avere tutte le informazioni utili.

Un gesto nobile quello dell'ex protagonista di Amici di Maria De Filippi che, in questi giorni, è stata inondata di affetto dai suoi amici e fan. Sono tanti i personaggi famosi che le hanno lasciato dei messaggi solidali sui social, tra cui il suo ex Stefano De Martino, ma anche la cantante Alessandra Amoroso e l'attrice Sabrina Ferilli.