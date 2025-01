Nel pomeriggio di venerdì 31 gennaio si sono svolte le riprese della puntata di Amici, che andrà in onda domenica 2 febbraio alle ore 14 su Canale 5. Secondo le anticipazioni diffuse sul sito di Superguida TV, Giorgia perderà la sfida e lascerà il talent show, mentre Nicolò vincerà e rimarrà nella scuola. Inoltre, Anna Pettinelli premierà Nicolò, consegnandogli la maglia del serale.

Giorgia lascia la scuola di Amici

Giorgia perde la sfida nelle riprese di Amici, avvenute il 31 gennaio. Nella puntata che verrà trasmessa il 2 febbraio, l'allieva non supererà la prova contro un concorrente esterno, dovendo così lasciare il suo banco e la possibilità di accedere al serale.

Ci sarà quindi un nuovo ingresso in sostituzione dell'uscente Giorgia. Nel frattempo, anche Nicolò affronterà una sfida, ma per lui l'esito sarà diverso: vincerà e rimarrà nel talent show di Maria De Filippi.

Anna Pettinelli dà la maglia del serale a Nicolò

Per Nicolò le sorprese non finiranno qui, poiché la sua insegnante, Anna Pettinelli, gli consegnerà la maglia del serale. Nicolò sarà il primo allievo di Amici dell'edizione 2024/25 a ottenere l'ambita felpa, che gli permetterà di accedere alla fase finale del programma. Nel frattempo, in studio tornerà come ospite un ex allievo: Tancredi, che canterà 'Standing Ovation'. Come di consueto, i ballerini e i cantanti affronteranno le sfide di ballo e canto.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Deborah ha sospeso la maglia a Francesca

Nelle precedenti puntate di Amici andate in onda su Canale 5, Alessandra Celentano ha assegnato un compito a Francesca. La ballerina non ha superato la prova, non riuscendo a ottenere la sufficienza nemmeno dalla sua insegnante. Deborah Lettieri ha quindi sospeso la maglia alla sua alunna.

Tuttavia, la professoressa ha chiesto alla maestra Celentano di concedere quattro giorni alla ballerina per studiare il compito, come accade solitamente, poiché la ragazza ha avuto soltanto due giorni per prepararsi. Francesca ha avuto poi un momento di sconforto per quanto accaduto ed è stata supportata da alcuni compagni.

Intanto, sono continuati alcuni litigi in casetta a causa delle condizioni igieniche dell'appartamento.

Alcuni ragazzi sono stati obbligati a pulire la casa anche per conto di altri compagni, generando malcontento.

Giorgia, nel frattempo, era arrivata ultima in classifica e si è messa a piangere poiché è finita in sfida, rischiando di perdere il posto nella scuola.

Intanto Alessio ha dovuto abbandonare il talent show perché si è infortunato, ma al ballerino è stata data la possibilità di presentarsi nell'edizione 2025/26 del programma.