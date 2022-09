Rosario Marrone, padre di Emma Marrone, ci ha lasciato. Emma era davvero legata a lui, mai si sarebbe aspettata di dovergli dire addio così presto. Tante persone hanno espresso un commento al riguardo, mostrando solidarietà alla cantante in un momento così difficile: uno di questi è il suo ex Stefano De Martino.

Le parole di Emma Marrone

A diffondere l'accaduto non è stata la famiglia della vittima, ma la pagina Facebook del comune di Aradero, in cui i tre vivevano da anni. L'annuncio è stato pubblicato durante la notte del 4 settembre ed è costituito da una breve dedica, accompagnata da una foto dell'uomo.

Il giorno dopo, anche Emma Marrone si è espressa a riguardo, tramite un post su Instagram. La foto scelta immortala suo padre con in braccio una chitarra, accompagnata dalla didascalia "Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca". Inutile dire che il post si è diffuso in fretta, i mi piace e i commenti che ha ricevuto sono davvero tanti: questa perdita ha lasciato un vuoto in tante persone, entrambi sono davvero amati sul web e questa situazione non ha lasciato nessuno indifferente. Dopo questo annuncio, la cantante è sparita dai social: non è chiaro quando ci sarà un ritorno, ma sicuramente ha bisogno di tempo per metabolizzare la notizia.

Le cause del decesso

Al momento non sono state diffuse tante notizie riguardanti il motivo della morte di Rosario Marrone.

L'uomo aveva 66 anni, ne avrebbe dovuti compiere 67 proprio questo mese, esattamente il 18 settembre. Emma non ha mai fatto riferimento ad alcun problema di salute quando parlava del padre, citava infatti solo i suoi lati positivi, come la passione verso la musica. Rosario precedentemente era attivo sui social, ma da maggio dello scorso anno non aveva più postato nulla, questo elemento fa sospettare che già non stesse bene.

In ogni caso, Emma non si trovava vicino alla famiglia durante il momento del decesso a causa di impegni lavorativi, ma appena scoperto l'accaduto si è diretta verso la casa per dare sostegno.

Il saluto di Stefano De Martino

Tanti personaggi importanti hanno dimostrato vicinanza e solidarietà verso Emma in questo momento così difficile.

Uno di questi è proprio il suo ex Stefano De Martino, che ha commentato la foto della cantante con la frase "Vecchio Lupo". A seguire l'altro ex Marco Bocci, con la frase "Un bacio grande Emma". Anche Laura Chiatti, moglie dell'attore, ha salutato la donna "Ti stringo cara Emma". Alessandra Amoroso si è dimostrata una vera amica anche questa volta, commentando la foto con la frase "Ciao Papone...". Anche altre cantanti, come Elodie e Francesca Michielin, hanno salutato Rosario.