Marco Bellavia ha avuto un crollo emotivo al GFVip 7. Nella notte tra giovedì e venerdì 29 settembre, il concorrente si è lasciato andare a un pianto liberatorio. Il giorno seguente la situazione non è cambiata e nonostante il diretto interessato abbia chiesto aiuto ai suoi compagni di viaggio, Gegia lo ha redarguito così come Charlie Gnocchi, Wilma Goich e Nikita Pelizon.

Lo sfogo di Bellavia

L’ex conduttore televisivo ha mostrato un disagio psicologico nella casa del GFVip 7. Marco ha ammesso di sentire molto la mancanza del figlio. Inoltre, l’atteggiamento di alcuni “vipponi” non sembrano aiutare Bellavia.

Nella notte tra mercoledì e giovedì 29 settembre, il 57enne milanese è scoppiato in lacrime. Al risveglio l’umore di Marco non è migliorato affatto, tanto che George Ciupillan ha chiesto al coinquilino cosa fosse accaduto.

In un secondo momento Marco ha cercato di sfogarsi con Gegia, ma quest’ultima non è sembrata propensa ad ascoltare Bellavia: “Non me ne frega niente adesso di te. Se spieghi come stai peggiori e non lo sai fare”. Wilma Goich in varie occasioni ha rimproverato Bellavia e ha sbottato: “La causa dei tuoi mali, sei tu”. Charlie Gnocchi nonostante conosca il 57enne da circa 30 anni, lo ha rimproverato: “Eri un mito della tv, poi pian piano la tua parabola è scesa per via del tuo istinto”.

A detta di Nikita Pelizon, il coinquilino non sarebbe in grado di prendersi la responsabilità dei suoi atteggiamenti.

Marco nominato dalla maggior parte dei coinquilini

In occasione della quarta puntata del GFVip 7, i “vipponi” hanno deciso di nominare in massa Marco Bellavia. La maggior parte dei concorrenti ha sostenuto di non essere riuscita a instaurare un rapporto con il coinquilino.

Il nome di Bellavia è stato fatto da Giaele, Attilio, George, Pamela, Cristina, Giovanni, Sara, Edoardo, Amaurys, Luca, Daniele e Patrizia.

La reazione del web

Su Twitter, l’atteggiamento dei “vipponi” nei confronti di Marco Bellavia non è passato inosservato. La maggior parte degli utenti ha spezzato una lancia a favore dell’ex conduttore di Bim Bum Bam.

Un utente ha parlato di bullismo: “Vedere come stanno trattando Marco è vergognoso”. Un altro telespettatore ha ammesso che nonostante le varie simpatie all’interno del GFVip 7, Bellavia va supportato. Lo stesso concorrente ha ammesso in più occasione di avere bisogno del supporto dei suoi compagni d’avventura, ma attualmente sembra non ricevere quanto richiesto.

Signorini per venire incontro al concorrente milanese ha promesso che metterà a disposizione di Marco un team di psicologi, in modo da aiutare a superare il suo disagio e vivere al meglio l’esperienza al GFVip 7.