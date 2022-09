Durante la quarta puntata del GFVip7, in onda giovedì 29 settembre su Canale 5, la maggior parte dei concorrenti ha nominato Marco Bellavia. Nel post-puntata, il 57enne milanese è finito nuovamente al centro delle polemiche.

Tutti contro Marco

Nel corso delle nomination, Marco Bellavia ha chiesto l’aiuto di tutti i suoi compagni d’avventura per superare i suoi problemi. Il diretto interessato ha sostenuto di sentire la mancanza del figlio, perché all’esterno del GFVip7 era il suo unico punto di riferimento. Nonostante la richiesta del concorrente, nel post-puntata l’ex conduttore è finito al centro delle polemiche.

Patrizia Rossetti ha perso le staffe con il coinquilino: “Se hai problemi stai a casa tua con tuo figlio”. La diretta interessata ha fatto che notare che chi ha problemi non va al Grande Fratello Vip per risolverli, ma in psicanalisi. A rincarare la dose, ci ha pensato Elenoire Ferruzzi: “Questo è proprio scemo, non ignorante. Vai alla neurodeliri”. Gegia ha definito il coinquilino un “pazzo” e “malato”. A quel punto Luca Salatino ha fatto notare che certi termini non andrebbero utilizzati. Daniele Dal Moro, però, ha peggiorato la situazione puntando il dito contro il coinquilino: “Dice delle cose che mi fanno senso”. Wilma Goich ha sostenuto che è Marco la causa di tutti i suoi problemi.

Tra i vari commenti post-puntata, c’è stato anche quello di Charlie Gnocchi.

Il comico ha ammesso di conoscere i problemi di Marco, ma chi non lo conosce bene non può capire. A tal proposito Charlie ha sostenuto che Bellavia ha distrutto la carriera a causa del suo essere istintivo. Nikita Pelizon parando con Pamela Prati si è detta soddisfatta che la showgirl si sia allontanata dall’ex conduttore.

Bellavia starebbe vivendo un periodo difficile: lo staff del Grande Fratello Vip, e il conduttore Alfonso Signorini in primi, stanno tenendo monitorato lo stato mentale e psicologico di Marco Bellavia, che aveva rivelato di stare vivendo un momento difficile, con tanti sbalzi d'umore.

"Se il disagio fosse squilibrio, lo faremo uscire", ha detto Signorini, che si avvale anche del consulto di un team di psicologi dello staff del GFVIP

Giovanni Ciacci: ‘Ti devi vergognare’

Nel post-puntata Giovanni Ciacci ha discusso animatamente con Marco Bellavia. Tutto è partito dalla nomination dell’ex conduttore: “Non ho nulla contro Giovanni, anzi.

Ma non penso uscirà, anche per la sua storia”. Il riferimento è allo stato di salute del costumista: Ciacci è il primo concorrente sieropositivo a partecipare a un Reality Show.

A detta di Giovanni, le parole di Marco sarebbe state offensive. Per il costumista toscano, in Italia e sul piccolo schermo esistono pregiudizi proprio per colpa di persone che ragionano come Bellavia. Sulla base di quanto dichiarato Ciacci ha esortato il coinquilino a non parlargli più: “Fuori dai c…”. Sebbene Marco abbia cercato di chiedere scusa al compagno d’avventura, quest’ultimo non ha accettato e anzi ha rincarato la dose: “Ti devi vergognare”. Infine, Ciacci ha sostenuto che i messaggi mandati da Bellavia ai telespettatori siano allucinanti.