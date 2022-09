Un incidente stradale mortale è avvenuto a Treviso nella serata di giovedì 29 settembre, poco dopo le ore 22:30, lungo la strada Ovest, precisamente lungo Viale della Repubblica.

Nell'incidente sono state coinvolte due auto, due Peugeot, una delle quali è uscita fuori strada. Alla guida di una delle due auto c'era C. O., 43enne di origini nigeriane. Per lui non c'è stato nulla da fare: quando i paramedici del 118 intervenuti sul posto hanno provato a soccorrerlo hanno solo potuto constatarne il decesso. Sull'altra auto coinvolta viaggiava un 54enne italiano, rimasto ferito in modo grave e trasportato d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, ma non risulta essere in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Treviso: il tratto di strada coinvolto è rimasto chiuso al traffico per parecchie ore per rimuovere i resti e consentire agli inquirenti di risalire all'esatta dinamica. La vittima lascia una moglie e tre figli piccoli.

La dinamica dell'incidente

La vittima stava viaggiando sulla propria auto, una Peugeot 206, in direzione Villorba provenendo da via del Legname, mentre l'altra automobile guidata dal 54enne, una Peugeot 5008, viaggiava in direzione opposta, verso Treviso.

L'ufficio Infortunistica della Polizia Locale di Treviso sta indagando sull'esatta dinamica dell'accaduto per capire cosa possa aver causato l'incidente.

Entrambi i veicoli nel frattempo sono stati posti a sequestro penale e per entrambi i conducenti è stato richiesto l'esame tossicologico.

Treviso: nasce il Tavolo per la Sicurezza Stradale

Proprio il giorno prima - mercoledì 28 settembre 2022 - era nato ufficialmente il TSS (Tavolo per la Sicurezza Stradale) della provincia di Treviso.

Prefettura, forze dell'ordine ed enti locali stanno infatti lavorando da tempo insieme per cercare di mettere fine al problema degli incidenti stradali in zona.

La squadra del TSS sarà suddivisa in quattro gruppi: uno a favore dei feriti e dei sopravvissuti, uno per i familiari delle vittime, uno a sostegno della sensibilizzazione contro gli incidenti e un altro a favore del miglioramento della viabilità stradale.

Al momento tutti i componenti del TSS stanno lavorando per trovare un esatto compromesso fra prevenzione e repressione.

Il presidente della provincia di Treviso Stefano Marcon, il consigliere provinciale delegato alla sicurezza stradale Roberto Fava e il prefetto di Treviso Angelo Sidoti si sono resi disponibili verso i quei cittadini che vogliono partecipare e contribuire al TSS, creando anche un sito internet.