Contattata dal Daily Mail, la dottoressa Deb Cohen Jones ha spiegato che la Regina Elisabetta III sarebbe scomparsa a causa di una malattia vascolare. Tra i principali indicatori a mostrare un peggioramento delle condizioni di salute, ci sarebbero le mani livide mostrate nell'incontro con Liz Truss. Di fatto, la dottoressa ha smentito che Sua Maestà di sia spenta a causa di una caduta accidentale. Al momento, la Famiglia Reale non ha reso noti i motivi della morte.

Le parole della dott.ssa

La dottoressa Deb Cohen Jones ha riferito di non essere d'accordo sulle cause che hanno portato la Regina Elisabetta II alla scomparsa.

Nello specifico, la dottoressa non crede all'ipotesi della caduta accidentale. Secondo la diretta interessata a portare Sua Maestà alla morte potrebbe essere stata una malattia vascolare: "L'aspetto fragile di Elisabetta nella sua ultima apparizione faceva capire molto cose". Per la dottoressa, le cause sono da ricercare in un disturbo della circolazione sanguigna che causa il restringimento, il blocco o lo spasmo dei vasi sanguigni. Nel momento in cui la circolazione del sangue è scarsa, gli organi vitali non riescono a ricevere il giusto apporto di sangue. Tra i fattori che confermerebbero la tesi della dottoressa Deb, ci sarebbero le mani livide mostrate nell'ultimo incontro con il nuovo primo ministro del Regno Unito.

Secondo la dottoressa, le mani livide indicavano un peggioramento della salute di Sua Maestà.

Smentita l'ipotesi della caduta accidentale

In seguito alla scomparsa della Regina Elisabetta sono state formulate varie ipotesi sulle cause.

Secondo quanto riportato dai media internazionali, sarebbe caduta a causa delle difficoltà motorie.

In seguito alla gravità della Sovrana, i medici avrebbero sconsigliato il trasferimento in ospedale. In un primo momento la notizia sarebbe stata fatta trapelare per gradi: prima la rinuncia alla conferenza virtuale con il Consiglio Privato, poi le preoccupazioni dei medici e l'osservazione medica.

Per il dottor John Torres i lividi e segni scuri sulle mani potrebbero essersi ricondotti a quel fenomeno che viene chiamato semplicemente con il termine di porpora senile: il 10% delle persone anziane soffre di questo problema, dunque ogni piccolo urto, può causare segni sugli arti in particolari sulle mani e braccia dove l'epidermide tende a essere meno spessa.