Memo Remigi è finito al centro di una polemica mediatica, a causa della palpatina sul fondoschiena di Jessica Morlacchi. Su Instagram, Anna Pettinelli ha deciso di esprimere la sua solidarietà nei confronti di Morlachi. La speaker radiofonica si è detta spiazzata per il fatto che l'83enne abbia minimazzato l'accaduto anziché scusarsi immediatamente con la collega.

Memo Remigi cacciato da Oggi è un altro giorno

Il giorno 21 ottobre, nell'anteprima di Oggi è un altro giorno Memo Remigi si è reso protagonista di un fatto gravissimo.

L'83enne ha portato la sua mano sul fondoschiena di Jessica Morlacchi.

Quest'ultima compresa la situazione ha prontamente dato uno schiaffetto al collega. Nel momento in cui la vicenda è diventata di dominio pubblico, la conduttrice ha rotto il silenzio. Nella puntata di giovedì 27 ottobre, Serena Bortone ha ufficializzato la sospensione dal programma di Memo Remigi.

La presa di posizione di Anna Pettinelli

Tramite un post pubblicato su Instagram, Anna Pettinelli ha riportato alcune dichiarazioni rilasciate da Memo Remigi in cui minimizza il tutto facendolo passare come uno scherzo: "Scherzo un c..." A detta di Pettinelli si tratta di un episodio gravissimo, poiché se il video non fosse uscito sul web probabilmente Jessica non avrebbe mai denunciato la molestia subita.

A tal proposito, l'ex insegnante di Amici ha raccontato un retroscena legato alla sua vita privata: "E' successo a me in passato e più volte, ma non l'ho mai detto". La diretta interessata ha confidato di non essere mai riuscita a superare l'imbarazzo.

Per questo motivo Anna Pettinelli ha chiesto a tutte le donne di denunciare le molestie subite sul luogo di lavoro o in qualsiasi altro posto.

In merito alle dichiarazioni di Memo Remigi, Pettinelli ha lanciato un ulteriore stoccata: "Al momento il molestatore in questione nega recisamente". Secondo il punto di vista di Pettinelli, se l'83enne decidesse di chiedere scusa sarebbe come ammettere di aver palpato volutamente il fondoschiena della collega Morlacchi.

Remigi vs Morlacchi

Intervenuto in diretta radiofonica, Memo Remigi si è detto deluso per come è stata affrontata la vicenda: "Sono stati cinque giorni senza darmi notizia e poi l'hanno in diretta". L'83enne ha ribadito che il suo voleva essere un "gesto portafortuna" come spesso accade in teatro. Inoltre, il diretto interessato ha lasciato intendere che l'episodio sia accaduto anche in altre circostanze lontano dai riflettori ma nessuno ha mai detto nulla. Infine, Memo Remigi ha chiesto l'aiuto di Jessica Morlacchi per non essere dipinto come un uomo "libidinoso".

All'appello del collega, Jessica Morlacchi ha risposto sul Corriere della Sera: "Sono molto dispiaciuta e mi aspettavo delle scuse immediate, non delle menzogne".