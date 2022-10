Elenoire Ferruzzi ha vissuto un momento delicato e commovente nel corso della puntata di ieri, giovedì 6 ottobre 2022, del Grande Fratello Vip 7. La gieffina, infatti, ha raccontato la sua storia ed ha potuto incontrare la madre, la signora Giovanna. Il conduttore del Reality Show targato Mediaset, Alfonso Signorini, ha invitato la concorrente del programma a recarsi nella Mistery Room e ha mostrato una clip del suo ingresso nella casa più spiata d'Italia domandando cosa ha rappresentato per lei quel giorno. "Tante cose. Soprattutto per me, una rinascita e una conferma", ha risposto la gieffina.

Le sofferenze di Elenoire Ferruzzi

Il passato di Elenoire Ferruzzi non è stato semplice. Nel corso della sua vita, la showgirl ha sofferto varie volte a causa dell'amore non corrisposto. In quanto donna trans, ha sottolineato, che è un dolore che l'ha segnata particolarmente tanto che, al giorno d'oggi, le viene difficile sperare in questo nobile sentimento.

"Ho messo la vita in quello che ho fatto e ci ho sempre creduto. Il tempo e la costanza, lavorativamente parlando, mi hanno dato conferma", ha dichiarato, in Mistery Room, Elenoire, nel corso della puntata del 6 ottobre 2022. La gieffina ha anche dichiarato di essere stata gravemente malata e l'ingresso nel loft di Cinecittà, da questo punto di vista, può rappresentare una rinascita.

Signorini ha raccontato che Ferruzzi è stata in coma per il Covid per circa 4 mesi. Successivamente sono state mostrate delle foto in riferimento alla sua infanzia, ovvero quando era nel corpo di Massimo. Alla domanda "Che bambino era?", la concorrente ha risposto in questi termini: "Era molto educato, molto gentile, garbato che cercava non di non fare male mai a nessuno", aggiungendo che era isolato e giocava da solo in quanto non compreso.

Elenoire ha detto di ricordare i compagni con un carattere molto aggressivo. Lei giocava sempre e solo con le donne.

L'incontro con la madre di Ferruzzi

Non appena Alfonso Signorini ha mostrato una foto della mamma, Elenoire Ferruzzi è scoppiata in lacrime mentre si trovava in Mistery Room. "Io non sarei la donna che sono oggi senza mia mamma".

La gieffina ha dipinto la madre come una persona meravigliosa che l'ha presa per mano e l'ha accompagnata in un cammino doloroso e ricco di ostacoli. La concorrente ha spiegato che è stata particolarmente ferita dal non aver ricevuto amore passionale, da parte di un uomo. Secondo Ferruzzi ha segnato tutte le transessuali che hanno subito illazioni. Successivamente, nel corso della puntata del GF Vip 7, Elenoire è stata chiamata in giardino dove, di fronte a lei, c'era proprio la signora Giovanna. Un incontro che ha commosso non solo la gieffina ma anche i concorrenti ed il pubblico a casa. "Sei la nostra roccia e lo sarai sempre", ha detto la mamma, aggiungendo di averla sempre difesa anche quando veniva bullizzata.

Il genitore di Ferruzzi ha poi raccontato che quando era ricoverata a causa del Coronavirus era lì ad incoraggiarla dicendole che le era vicina. La signora Giovanna ha evidenziato di intravedere tristezza nella figlia da qualche giorno: “Sei innamorata di Luca?” Elenoire non ha risposto e sua madre, che la conosce bene, l'ha consolata: “Arriverà un amore per te, sono sicura”.