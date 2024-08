Manca sempre meno all'inizio della Serie B 2024-2025. Fra le candidate alla promozione nella massima serie c'è il Palermo. I siciliani, la passata stagione, sono stati eliminati ai playoff, in semifinale, da quel Venezia che poi ha ottenuto il salto di categoria. I rosanero, guidati in panchina dal tecnico Alessio Dionisi, hanno tutta l'intenzione di disputare una stagione da protagonisti, dopo settimane di Calciomercato intenso e l'importante vittoria estiva in Coppa Italia in casa del Parma. Secondo il giornalista Michele Basta, che per la testata palermitana Azzurra News segue da tempo la squadra e la società, per il Palermo sarà una stagione intensa.

Basta: 'Il calciomercato del Palermo è da 7 e mezzo'

Il Palermo punta al gran ritorno in Serie A, dopo l'inferno della Serie C e l'assestamento in Serie B?

"Si, il Palermo punta senza ombra di dubbio alla Serie A. Gli investimenti della società ne sono la lampante testimonianza: il nuovo centro sportivo di Torretta è solo un esempio".

Il Palermo va a vincere in casa del Parma in Coppa Italia: calcio d'agosto o c'è qualcosa di più?

"Sicuramente c'è qualcosa di più. Il Palermo quest'anno sarà una delle pretendenti alla Serie A, la società sta conducendo un calciomercato mirato e di qualità. È un risultato che ci sta tutto".

Capitan Brunori alla fine è rimasto: come lo vivono i tifosi?

"Dal punto di vista tecnico il meglio o quasi che in serie B si possa avere in rosa.

Un giocatore dotato di gran tecnica e molto concreto, cosa che oggi ben pochi centravanti hanno, non solo tra i cadetti ma anche nella massima serie. Certo, le dichiarazioni a caldo del capitano dopo la sconfitta a Venezia non sono state digerite bene dalla tifoseria, ma vedrete che basteranno i primi gol a spegnere ogni polemica".

Come giudica il calciomercato sin qui dei rosanero? Cosa manca ancora secondo lei?

"Il calciomercato del Palermo a oggi è senza dubbio da 7 e mezzo in pagella. Per farlo diventare un 9 credo che manchi ancora qualcosa in difesa: un centrale, visto che Fabio Lucioni non offre molte garanzie dal punto di vista fisico, un terzino sinistro che si alterni con Kristoffer Lund.

e infine una terza punta".

Michele Basta: 'Dionisi è stata una scelta studiata'

Puntare su un mister come Dionisi è un chiaro messaggio che si vuol dare in termini di lotta alla promozione.

"Ingaggiare Dionisi è stata una scelta studiata, che avvalora ulteriormente quanto ho detto sugli obiettivi. È un mister che sa come si vince, che ha già dato un'anima alla squadra, ma soprattutto un gioco. Il segnale da parte della società è abbastanza chiaro".

Guardando al passato, cosa non ha funzionato l'anno scorso nel Palermo? La semifinale di playoff può essere considerata un buon risultato raggiunto o una delusione?

Il raggiungimento dei play off era obiettivo dichiarato da parte della società rosanero.

Certo, l'occasione persa è sotto gli occhi di tutti perché a mio parere con un cambio tecnico fatto a marzo piuttosto che ad aprile le speranze di promozioni si sarebbero potute concretizzare. L'organico del Palermo già lo scorso anno era di buon livello".

Chi pensa possano essere le avversarie dei siciliani per la lotta alla Serie A?

"Sicuramente, alla luce del mercato condotto a oggi, Sampdoria e Cremonese, ma anche le retrocesse Sassuolo e Frosinone più l'immancabile sorpresa che quest' anno potrebbe essere il Cesena, squadra neopromossa ma con un organico e un tecnico che in categoria possono dare tanto".