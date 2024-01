Barbara Francesca Ovieni sarà la protagonista femminile, nel ruolo della versione giovanile di Malena, del cortometraggio Avanti Avanti!, che racconta una parte della vita di Sandro Pertini, presidente della Repubblica Italiana dal 1978 al 1985.

Il corto Avanti Avanti! prodotto da Armida Film, vede la partecipazione di Maria Grazia Cucinotta e di Katia Ricciarelli accanto ad altri volti noti del cinema e del teatro italiano come Christian Adorno Bard, Massimiliano Morra, insieme a giovani emergenti come Giovanni Capano e Simone Grande.

Sarà un docufilm, che racconta gli anni del dissenso antifascista e della lotta partigiana di Pertini.

La regia è di Marco Bracco, è il corto è sostenuto dalla fondazione Genova Liguria Film Commission e dalla Scuola d'arte cinematografica di Genova. La pre-produzione è stata molto lunga, perché è iniziata alla fine del 2022. Le riprese del trailer però sono appena iniziate, e lo scorso 18 gennaio il film è stato presentato in Senato.

Blasting News ha intervistato Barbara Francesca Ovieni.

Ovieni protagonista femminile di Avanti Avanti: 'Una parte incredibile, complessa'

Come si è creata questa occasione e cosa l'ha spinta a partecipare a questo progetto?

"È stato tutto molto veloce e casuale, lo ammetto. Selezionavano il cast per questo progetto, io ero in macchina e ho sentito la conversazione tra Moreno, il mio fidanzato che ha a sua volta un ruolo nel film, e il regista.

Così mi sono presentata anch’io, e Marco Bracco (il regista) mi ha mandato il copione da leggere per la parte della protagonista, Malena. Ho accettato subito. Una parte incredibile, complessa, difficile, ma che sentivo mia”.

Non è stata la prima esperienza come attrice. Nel 2010 ha lavorato in Fratelli Benvenuti e l’anno successivo in Operazione Vacanze.

Come è cambiato il suo modo di lavorare in questo ambito?

“Quello che cambia sono io, ora sono pronta a interpretare un grande personaggio, prima non lo ero, avevo bisogno di esperienza ma soprattutto di maturare io come donna. Ora sento di avere tutte quelle sfaccettature che servono a Malena”.

Come stanno andando le riprese?

“Per il momento abbiamo girato il trailer per la presentazione e conferenza stampa in Senato del cast che è un vero e proprio supercast. Io sarò Malena (negli anni giovanili) ma ci sarà una grandissima partecipazione di Katia Ricciarelli a interpretare me con qualche anno in più, mentre si racconterà alla nipote. Poi altri nomi importanti come Maria Grazia Cucinotta, Massimiliano Morra, Moreno, Christian Adorno Bard e tanti altri. Tra maggio e giugno inizieranno le vere riprese. Non vedo l’ora”.

Ovieni: 'È solo un mettermi alla prova di continuo'

Lei è stata una conduttrice sportiva prima di cimentarsi nella recitazione. La rivedremo nei panni di conduttrice sportiva?

“Ho frequentato un’Accademia conseguendo due Master, uno in recitazione cinematografica e l’altro in conduzione, proprio perché sono sempre stata attratta da entrambe le cose.

Quindi una non esclude l’altra, posso per un periodo impegnarmi per un film e nell’altro proseguire con la conduzione sportiva. È solo un mettermi alla prova di continuo”.

È più facile il mestiere dell’attore o del conduttore?

“Niente è facile. Da una parte c’è l’ansia della diretta con tutta la preparazione che necessita una puntata, dall’altra c’è la difficoltà di entrare davvero nel personaggio, quindi uno studio approfondito di chi dovrai essere. È tutto molto complicato, ma mi emoziona tantissimo. E io vivo di quelle emozioni”.

Barbara Francesca Ovieni su Inter-Juve: 'E forse sarà proprio questo match a decretare lo scudetto?'

Impossibile non chiederle un commento sul campionato alla vigilia di Inter-Juve.

“Wow, che grande partita. Meritatissimo big match per entrambe le squadre, anche se la Juve ci arriverà con un entusiasmo un po’ smorzato dall’ultimo pareggio con l’Empoli. La favorita per tutti è l’Inter di Simone Inzaghi, che tra l’altro gioca pure in casa, ma non voglio azzardare pronostici, sarà una bellissima sfida e sono sicura che Massimiliano Allegri schiererà la sua più grande Juve per questa partita. Non vedo l’ora del fischio di inizio di domenica. E forse sarà proprio questo match a decretare lo scudetto?”.

Cosa riserverà il futuro per Barbara Ovieni in ambito professionale? Il suo più grande sogno?

“Ho dei progetti in corso, sto lavorando a un nuovo programma di calcio, che non sarà il “solito calcio”: il mio più grande sogno forse sarà questo, produrre un programma tutto mio, scritto da me. Questa sarebbe davvero una grandissima soddisfazione professionale”.