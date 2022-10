Il Grande Fratello Vip 7 finisce nel mirino del Codacons e scatta la denuncia dopo il discusso caso Marco Bellavia.

In queste ore l'associazione che difende i diritti dei consumatori, è scesa in campo contro il reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, diramando un comunicato stampa ufficiale in cui annunciano di aver proceduto con una denuncia ufficiale nei confronti dell'azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi e nei confronti degli stessi protagonisti di questa edizione.

Bufera sul Grande Fratello Vip: il Codacons presenta una denuncia dopo il caso Marco Bellavia

Nel dettaglio, il caso Marco Bellavia continua a dividere l'opinione pubblica e dopo i duri provvedimenti della produzione del GF Vip nei confronti dei concorrenti che sono stati tacciati di "bullismo", arriva anche la durissima presa di posizione da parte del Codacons.

"Codacons denuncia concorrenti e Mediaset a Procura e Agcom. Dopo atti di bullismo a danno di Marco Bellavia, indagare per violenza privata. Responsabili rischiano fino a quattro anni di carcere", è quanto riportato nel comunicato stampa ufficiale diramato in queste ore dall'associazione.

La denuncia del Codacons contro Grande Fratello Vip: nel mirino concorrenti e Mediaset

Il Codacons ha fatto sapere di aver presentato un esposto ufficiale alla Procura di Roma chiedendo di aprire un'indagine alla luce di quello che è accaduto nei giorni scorsi ai danni di Marco Bellavia, accertando quelle che sono le responsabilità dei concorrenti del GF Vip e per concorso, degli autori, del conduttore Signorini e dei vertici Mediaset.

Nel comunicato stampa viene fatto presente che l'associazione che difende i diritti dei consumatori, ha chiesto di far luce sul caso anche all'Agcom. In tal caso, i promotori dell'azione legale hanno chiesto di adottare provvedimenti e sanzioni contro Mediaset, per la possibile violazione delle disposizioni in materia di programmi televisivi.

Il caso Marco Bellavia infiamma ancora i fan del GF Vip

A questo punto non si esclude che, nel corso delle prossime puntate serali del reality show, Alfonso Signorini a nome della produzione del reality show e dei vertici Mediaset, possa rispondere in diretta al Codacons e far chiarezza dopo la denuncia di queste ore.

Intanto, le polemiche sul caso Bellavia non si placano: sul web e sui social gli spettatori del GF Vip continuano a sostenere che andavano presi dei seri provvedimenti anche nei confronti di altri concorrenti che avevano mancato di rispetto a Marco.