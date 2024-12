Al termine della 20ª puntata del Grande Fratello, Shaila Gatta ha deciso di avere un confronto con Javier Martinez.

La ballerina crede in particolare che il pallavolista vesta i panni del "finto buono" per timore di essere giudicato in modo negativo dal pubblico di casa: "Hai paura di non gestire i tuoi lati più bui".

Martinez infastidito dal giudizio di Shaila

In puntata, Javier Martinez è finito al centro delle critiche: secondo alcuni suoi compagni d'avventura, il pallavolista eviterebbe infatti le discussioni all'interno della casa per timore di essere poi giudicato negativamente dai telespettatori.

Terminata la diretta, Shaila l'ha raggiunto e ha ripreso il tema trattato in puntata: "Osservandoti da fuori, mi viene da pensare che tu sei alla continua ricerca del flirt in questa casa. Io penso che tu non debba per forza trovare l'amore". Sebbene Martinez abbia immediatamente smentito la versione dell'ex velina, Gatta ha proseguito: "Tu soffri il giudizio di noi concorrenti. Quando in puntata ti viene fatta una provocazione, tu non rispondi mai. È come se non te ne frega mai di niente, ma allora cosa sei venuto a fare qui se non ti metti mai in discussione?".

Dal canto proprio lo sportivo ha replicato piuttosto stizzito: "Tu hai la tua opinione, io la mia, ma non criticare sempre la mia".

"Hai paura di non gestire i tuoi lati più bui" gli ha risposto Shaila.

La versione di Javier

Javier Martinez ha spiegato di non essere interessato ad incorrere in delle liti all'interno del reality show, preferendo eventualmente confrontarsi personalmente con il diretto interessato: "A me non interessa fare 300 confessionali.

Non sono come te e il tuo ragazzo. Dici che di me in puntata si parla solo dei flirt, ma tu cos'hai fatto? Se non fosse per la relazione con Lorenzo di te non si parlerebbe".

Il pallavolista ne ha infine approfittato anche per fare chiarezza sul perché abbia deciso di interrompere il flirt con Chiara Cainelli: "Credevo che tra noi potesse nascere qualcosa, ma non è andata come pensavo".

Il commento di Luca Calvani

Dal momento che ha assistito alla conversazione, anche Luca Calvani ha fornito la propria opinione sul tema di discussione: "Io non penso quello che ha detto Shaila, ma credo che quello che sta dicendo abbia un senso. Ci sta che lei pensi che tu non voglia esporti per paura del giudizio degli altri".

A quel punto Gatta ha detto di nutrire gli stessi dubbi anche su Amanda Lecciso: "Lei non dice mai quello che pensa realmente".