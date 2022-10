Non accennano a placarsi le polemiche sorte dopo il ritiro di Marco Bellavia dal Grande Fratello Vip. Nonostante la produzione abbia spiegato che la scelta di abbandonare il gioco è stata del concorrente stesso, sono tanti gli spettatori che si dicono convinti che la colpa sia da attribuire ad alcuni vipponi che hanno reso a Bellavia impossibile la vita nella casa.

Per questa ragione, in molti stanno chiedendo che vengano presi dei provvedimenti nei confronti di chi ha trattato male l'ormai ex inquilino, a partire da Gegia che potrebbe anche rischiare di essere radiata dall'albo degli psicologi.

GF Vip, il 3 ottobre potrebbero arrivare provvedimenti verso alcuni concorrenti

C'è curiosità da parte dei telespettatori per quello che accadrà lunedì 3 ottobre su Canale 5. La quinta puntata del Grande Fratello Vip dovrebbe essere incentrata su quello che è successo a Marco Bellavia, a partire dagli eventi che l'hanno spinto a lasciare il programma.

Un'ampia porzione di pubblico auspica che Alfonso Signorini prenda dei provvedimenti verso i vipponi che hanno attaccato l'ex compagno d'avventura, nonostante questi fosse in difficoltà.

Voci riportate da Alessandro Rosica sostengono che sia il conduttore che gli autori del programma sarebbero contrariati verso quello che i fan hanno ribattezzato "il branco".

Dunque, non si esclude che possa arrivare una punizione durante la diretta del 3 ottobre.

Il parere del pubblico del Grande Fratello Vip

In tanti si aspettando che Signorini rimproveri quei concorrenti che non hanno compreso il disagio di Marco e che, al contrario, l'hanno schernito più volte davanti alle telecamere. Inoltre, i telespettatori ritengono che l'intervento del conduttore non dovrebbe limitarsi solo ad una "tirata d'orecchie" verbale nel corso della puntata del 3 ottobre.

Alcuni stanno chiedendo la squalifica dal gioco per coloro che hanno attaccato senza mezzi termini Bellavia. Sul web, intanto, stanno circolando i nomi dei personaggi che avrebbero esagerato verso l'ex modello milanese. Tra questi ci sarebbero Gegia, Giovanni Ciacci, Elenoire Ferruzzi, Ginevra Lamborghini e Charlie Gnocchi.

Questi cinque protagonisti della nuova edizione potrebbero quindi rischiare grosso, anche perché ci sarebbero delle testimonianze video dei momenti in cui si sarebbero scagliati contro Marco.

Attesa per il nuovo appuntamento col Grande Fratello Vip

Sembra improbabile che gli addetti ai lavori decidano di mandare via cinque concorrenti in un colpo solo. Tuttavia, numerosi telespettatori stanno continuando ad invocare dei provvedimenti esemplari.

Tra coloro che avrebbero attaccato eccessivamente Bellavia quando era in difficoltà ci sarebbe Gegia. L'attrice avrebbe usato parole forti per descrivere le "stranezze" del compagno d'avventura, definendolo "pazzo" e "malato". Il presunto atteggiamento dell'artista pugliese non è piaciuto anche perché è una psicologa a tutti gli effetti, quindi avrebbe dovuto essere la prima a capire il disagio di Marco, per poi indirizzare gli altri inquilini ad un comportamento adeguato da tenere in una situazione così delicata.

Veronica Satti si è fatta portavoce del pensiero di tanti, sostenendo che Gegia debba essere radiata dall'albo degli psicologi: "Io e altre persone stiamo facendo un esposto all'ordine deontologico del Lazio per chiedere di radiarla".