Il Grande Fratello Vip con un post ufficiale pubblicato sulla pagina Instagram ha comunicato che Marco Bellavia ha deciso di abbandonare il reality. Le motivazioni di questa scelta non sono state rese note, anche se il concorrente aveva più volte manifestato il proprio malessere, senza incontrare una particolare solidarietà da parte degli altri partecipanti, i quali anzi in alcuni casi lo avevano attaccato e criticato.

Intanto l'ex moglie dell'uomo - Elena Travaglia - ha scritto sui social: "Marco è una brava persona forse troppo sensibile e ha chiesto aiuto più volte, ma nessuno in casa l’ha aiutato".

GFVip, esce di scena Marco Bellavia

Marco Bellavia a meno di due settimane dall'inizio del reality è stato costretto al ritiro. In una delle scorse puntate serali andate in onda l'uomo aveva dichiarato: "E' vero non sto bene e che fuori avevo mio figlio come punto di riferimento. Però starei qui ancora volentieri. Conto di riuscire ad andare avanti, se mi date una mano. Perché se una persona ha bisogno e gli altri 22 la aiutano, ce la farà. Da solo non ce la fa".

Nella sostanza ogni richiesta d'aiuto da parte di Marco è stata ignorata dal resto della casa; nessuno infatti ha speso parole di vicinanza nei sui confronti, tutt'altro, alcuni lo hanno esortato a tacere sui suoi problemi, di farsi aiutare fuori e non scambiare il Grande Fratello per un centro di psicoanalisi.

Nel corso di queste due settimane Marco, ha provato ad aprire il suo cuore ai concorrenti che riteneva più vicini a lui, cercando di aprirsi e parlare del suo stato mentale alquanto fragile. Ma l'accoglienza non è stata quella che auspicava: "Meriti di essere bullizzato", "è pazzo", "è malato", "se hai problemi psicologici stai a casa tua", "è fuori, è proprio scemo", queste sono state solo alcune delle parole degli altri concorrenti, tanto da portarlo alla decisione di ritirarsi dal gioco.

Fatta eccezione per Antonella Fiordelisi e Luca Salatino che hanno cercato in qualche modo di aiutarlo, anche invitandolo a resistere e non andarsene.

La versione dell'ex moglie di Bellavia

Nel frattempo Elena Travaglia, l'ex moglie di Marco, in una storia social su Instagram ha scritto: "Sto leggendo tante cose, troppe. Ricordate che dietro tutto ciò c’è mio figlio, un ragazzino di 15 anni.

Marco è una brava persona, forse troppo sensibile e ha chiesto aiuto più volte, ma nessuno in casa l’ha aiutato. Vergogna! A me hanno insegnato di aiutare le persone in difficoltà, non di sotterrarle". Il messaggio della donna si chiude con un ringraziamento ad Antonella Fiordelisi: "È stata l’unica a dargli un piccolo aiuto anche solo con una parola, una carezza, un sorriso".

Intanto sui social alcuni invocano la squalifica di chi si è accanito contro Bellavia e diffondono l'hashtag #iostoconmarco per esprimere vicinanza all'uomo.