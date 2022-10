Il "triangolo amoroso" formato da Romina Power, Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso continua ad essere al centro delle polemiche. Contattata dal settimanale DiPiù Tv, l'attuale compagna del cantante pugliese ha commentato la diffida ricevuta dall'ex moglie di Albano. Stando a quanto riportato dal magazine, la situazione a Cellino San Marco sarebbe abbastanza tesa.

Nervi tesi a Cellino

Per capire cosa sta accadendo in quel di Cellino San Marco, è giusto fare un passo indietro.

Domenica 2 ottobre, Loredana Lecciso è stata invitata da Mara Venier a Domenica In per un'intervista.

Prima di iniziare la chiacchierata, la conduttrice veneta ha spiegato che non poteva essere menzionato il nome di Romina Power poiché era arrivata una diffida al programma. Secondo i rumors riportati dal magazine edito da Cairo Editore, i nervi sarebbero abbastanza tesi nel comune pugliese. La situazione sarebbe peggiorata proprio per la diffida: Romina avrebbe chiesto di non essere nominata, di non nominare il matrimonio con Al Bano e di non parlare della tournee che ci sarà in autunno con l'ex marito.

La replica di Lecciso

Interpellata dalla rivista di cronaca rosa, Loredana Lecciso ha rotto il silenzio sulla diffida ricevuta dall'ex moglie di Al Bano. Senza peli sulla lingua la showgirl ha affermato: "Si poteva evitare".

Stando a quanto riferito da Loredana, gli autori di Domenica In non avevano miminamente pensato di menzionare Romina Power. Dunque, Lecciso ha proseguito: "C'è un limite a tutto e questa volta si è oltrepassato".

Per quanto accaduto si mormora che Al Bano sia furioso con la sua ex moglie, anche perché Romina Power non sarebbe nuova a prendere delle prese di posizione nei confronti dell'attuale compagna di Carrisi.

Chi conosce la coppia Carrisi-Lecciso ha riferito che questa volta la cosa situazione sarebbe ancora più sgradevole del solito, poiché Romina avrebbe agito in modo plateale: "Ha arrecato danno alla sua immagine romantica che il pubblico ha sempre avuto di lei".

I presunti motivi dell'astio tra le due donne

Il clima a Cellino San Marco sarebbe teso da quando Romina Power ha deciso di tornare a vivere nel comune italiano: l'artista italo-americana non ha mai nascosto l'amore per quel posto.

Tuttavia, si mormora che Romina non abbia mai accettato di non essere più la primadonna del paese. Inoltre, vivendo a Cellino - luogo in cui ha vissuto i suoi anni più belli - la 71enne starebbe vivendo una sorta di nostalgia. Infine, tra i presunti motivi dell'astio con Loredana Lecciso, ci sarebbe una presunta proposta di matrimonio avanzata da Al Bano alla sua attuale compagna: Power non avrebbe mai accettato che l'ex marito si sia rifatto una vita.

Ovviamente, si parla di supposizioni poiché né Albano Carrisi né Romina Power hanno commentato.