Durante la puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 3 novembre, Wilma Goich è ritornata a parlare del suo rapporto con il suo ex marito, il cantante Edoardo Vianello, e della sua assenza quando è morta la loro figlia Susanna, nell'aprile del 2020.

L'artista ha attribuito una parte della responsabilità per l'assenza dell'uomo anche alla sua attuale compagna, Frida.

GFVip: le accuse di Wilma

Wilma Goich, durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, si è lasciata andare a dei ricordi molto dolorosi, riguardanti il suo rapporto con l'ex marito e in particolare sul triste momento in cui la loro figlia è venuta a mancare, nell'aprile 2020.

In confessionale l'artista ha raccontato di aver sofferto molto a causa della lontananza di Edoardo in quel momento così difficile e delicato per lei. Secondo Wilma, la colpa sarebbe da attribuire in parte anche a Frida, attuale compagna di Vianello, la quale sarebbe entrata nelle loro vita come donna delle pulizie e, dopo circa un anno, è diventata la compagna di Edoardo. Inizialmente, il suo ex marito, preso da questa nuova relazione si è allontanato dalla sua famiglia: 'Probabilmente c'era anche una forma di gelosia da parte della nuova compagna'.

Inoltre, Goich racconta che Vianello non era presente nemmeno quando la loro figlia Susanna è morta, ammettendo di aver sofferto molto per l'assenza di Edoardo anche nei giorni precedenti la perdita della figlia, quando era ricoverata.

In confessionale Goich ha affermato che la sua compagna non voleva che andasse a trovare la figlia in ospedale: "Lui non è mai venuto in clinica perché Frida diceva che avrebbe preso il Covid". Inoltre, Wilma ha aggiunto: 'Ho dovuto dirgli da sola che Susanna non c'era più, l'ho chiamato alle 3 di notte'. Ma anche in quell'occasione Vianello non sarebbe andato in ospedale e lei non riesce a capirne il motivo.

Secondo la cantante, in quell'occasione, doveva essere proprio Frida a invitare il suo compagno a raggiungere la sua famiglia in ospedale. Wilma è molto dispiaciuta anche per il fatto che l'uomo non abbia preso in mano la situazione, decidendo di andare ugualmente in clinica.

Il dolore di Wilma Goich

Alfonso Signorini ha poi invitato Wilma a entrare nella stanza led per commentare quanto da lei rivelato in confessionale.

Inizialmente, la cantante ha affermato di non voler ritornare sull'argomento, perchè si tratta di una vicenda ancora brutta e dolorosa per lei. Successivamente si è sfogata ammettendo che ciò che la fa soffrire maggiormente è il fatto che nessuno le abbia mai detto il motivo dell'assenza di Edoardo e che i due non abbiano ancora avuto modo di chiarirsi.