Nella casa del Grande Fratello Vip 7 si sono verificati a seguito di controlli medici quattro concorrenti positivi al Covid, tra cui Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Charlie Gnocchi e Luca Onestini. A comunicarlo è stata la produzione del reality show con una nota ufficiale, nella quale scrive che i quattro contagiati si trovano in isolamento momentaneo e risultano in buone condizioni. Il comunicato inoltre ha fatto sapere che la situazione è in costante monitoraggio e la produzione sta eseguendo tutti i controlli fondamentali al resto del cast.

A esprimere la sua opinione sul caso, ci ha pensato il virologo Matteo Bassetti in un’intervista rilasciata a Pipol Tv.

Le dichiarazioni di Bassetti sui casi di Covid al GF Vip 7

"Dimostra che questo è virus altamente contagioso per chi ancora non lo avesse capito", ha esordito così il virologo Matteo Bassetti riguardo alla notizia sui quattro casi di Covid al GF Vip 7. "Spero che questo dimostri negli studi televisivi che è ora di finirla di continuare a tamponare la gente per farla entrare. Lo trovo profondamente sbagliato", ha poi aggiunto il virologo, facendo riferimento alle normative del reality show di Mediaset.

"Il virus ormai è entrato, andranno osservate le persone e se ci sarà qualcuno che svilupperà dei sintomi, si farà un tampone.

Si vedrà se è il caso di isolarlo", ha inoltre spiegato il professor Bassetti, esperto in malattie infettive sulle possibili misure precauzionali da adottare ora nella casa di Cinecittà. "La casa del GF dimostra che il Covid del 2022 non è più il Covid del 2020, 2021 grazie alle vaccinazioni, ai farmaci, alle conoscenze e le varianti", ha infine chiosato il virologo, facendo chiarezza sull'attuale pericolosità di contagio del virus.

Chi è Matteo Bassetti, percorso di studi e carriera

Nato a Genova il 28 ottobre 1970, Matteo Bassetti si è diplomato all'Istituto Calasanzio di Genova. Si è laureato in Medicina e Chirurgia all'Università degli studi di Genova, continuando poi i suoi studi con la specializzazione in Malattie Infettive, all'inizio del 2000 conseguì un master nella stessa materia all'Università di Yale.

Una volta rientrato a Genova diviene Dottore di Ricerca in Malattie Infettive, Microbiologia e Trapianti d’Organo. Diventa inoltre dirigente di primo livello Disciplina Malattie Infettive presso l’ospedale San Martino di Genova. E' inoltre responsabile delle consulenze sull’infettivologia e membro del Gruppo Operativo della commissione. Dal 2011 è direttore della Struttura Operativa Complessa e dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine ed è inoltre membro del Comitato Infezioni Ospedaliere e della Commissione per il buon utilizzo dei farmaci. Dal 2014 realizza interventi in ogni regione d'Italia per la determinazione di percorsi di studi sull'utilizzo adeguato degli antimicrobici nelle strutture ospedaliere.

Dall'anno accademico 2017/2018 è dirigente della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali, all'Università degli Studi di Udine. Nel 2020 è diventato dirigente della Clinica Malattie infettive del Policlinico di San Martino, a Genova.