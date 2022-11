Lutto nel cast di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Canale 5 in onda tutti i giorni in tv. Questa mattina, sul suo profilo ufficiale Instagram, la collaboratrice Ida Provenzano ha dato notizia della morte di uno dei cameraman che fa parte della grande famiglia del talk show dei sentimenti prodotto da Fascino.

Una notizia che ha lasciato amareggiati i volti storici della trasmissione, tra cui la dama siciliana Ida Platano e anche l'opinionista Gianni Sperti.

Lutto nel cast di Uomini e donne: l'annuncio social di Ida Provenzano

Nel dettaglio, questa mattina il risveglio è stato particolarmente amaro per la grande famiglia di Uomini e donne. La collaboratrice della trasmissione Ida Provenzano, da anni presente nel dietro le quinte della trasmissione di Maria De Filippi, ha postato un commovente post social in cui annunciava la morte di uno dei cameraman presenti in studio.

Si chiama Luigi e, nel suo post social, Ida Provenzano ha voluto ricordarlo condividendo uno suo scatto dietro la macchina da presa.

"Difficilmente nella vita si incontrano persone come te, gentili, sorridenti, pure. Qualsiasi cosa serviva non ha mai mostrato un dubbio o detto non lo so se si può fare.

Tu rendevi tutto possibile e tutto semplice", ha scritto Ida nel suo post d'addio per il cameraman Luigi.

Ida Platano e Gianni Sperti provati per il lutto che ha colpito la famiglia di Uomini e donne (Foto)

"Mi hai detto: 'sono innamorato del tuo fare' e tu per me eri e rimarrai sempre una delle persone più leali che ho incontrato nella vita non solo a lavoro.

Speravo in un miracolo perché il mondo infame di oggi aveva bisogno di una persona come te. Luigi", ha scritto ancora la collaboratrice al programma di Canale 5 ricordando Luigi.

Immediate le reazioni dei volti storici di Uomini e donne, tra cui Gianni Sperti e Ida Platano che hanno commentato il post di Ida Provenzano con faccine tristi, entrambi provati da questo lutto che ha colpito la grande famiglia di U&D.

Pochi mesi fa l'addio a Manuel Vallicella, ex tronista di Uomini e donne

Un lutto che arriva a distanza di pochi mesi dalla scomparsa dell'ex tronista Manuel Vallicella: il ragazzo venne trovato senza vita all'interno del suo negozio di tatuaggi.

Anche in quel caso, la notizia colpì profondamente la redazione di Uomini e donne che scelse di ricordare Manuel in tv, dedicandogli un segmento della puntata trasmessa nel giorno della sua scomparsa.

La notizia del decesso di Manuel spiazzò anche tutti i fan della trasmissione che, negli anni precedenti, avevano imparato a conoscerlo grazie alla sua esperienza in video, dove si mise in mostra per il suo garbo, l'educazione e l'umiltà.