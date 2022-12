In Ecuador una ragazza di 28 anni è morta durante i consueti allenamenti in palestra. Betsy Dayana Jaramillo Ramírez, il nome della vittima, potrebbe aver avuto un infarto in una struttura sportiva di Santa Rosa, nella provincia di El Oro, lo scorso 29 novembre. A documentare il tutto un filmato a circuito chiuso delle telecamere della palestra, che evidenzia come la ragazza abbia avuto il malore durante gli esercizi di squat. La vittima era un'assidua cliente della palestra.

Ecuador, una donna è morta durante gli allenamenti

Secondo quanto riporta la stampa locale e riprende in Italia il Messaggero, la donna si stava allenando presso la palestra Zona Muscular di Santa Rosa quando si è fermata all'improvviso cadendo in terra e a faccia avanti. Al vaglio degli inquirenti le telecamere di sicurezza a circuito chiuso, che proveranno a far luce sul malessere improvviso che è costato la vita alla povera donna.

Inutile è stato il tempestivo arrivo dei soccorsi così come inutili sono stati gli immediati aiuti portati dagli altri presenti in palestra che hanno cercato di soccorrere la malcapitata facendola sedere nella posizione di sicurezza e controllandole il polso. Nella breve registrazione di circa 45 secondi si può notare l'esatto momento in cui la donna crolla a terra sul pavimento, immediato scatta l'arrivo dei colleghi di corso che accorrono in suo aiuto.

Immediata anche la richiesta di soccorso portata avanti al più vicino ospedale, il Santa Teresita, dove la donna è però arrivata già morta. I medici, al suo arrivo presso la struttura, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. I familiari fanno sapere alla stampa locale che la Ramirez si esercitava in modo continuo e regolare per tenersi in forma, il che contribuisce a rendere il grave episodio ancora più inaspettato e drammatico. [VIDEO]

Allenarsi in palestra e fare attività [VIDEO] fisica porta sicuri benefici al nostro corpo in termini fisici e anche psicologici.

Tuttavia però gli allenamenti in palestra, che recano in dote una continua e perpetua esposizione agli sforzi fisici, comportano sicuramente alcuni pericoli.

Prima di avanzare qualsiasi ipotesi però è necessario aspettare gli accertamenti del caso: non è infatti ancora chiaro quale sia stata l'effettiva causa del malore.