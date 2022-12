Antonino Spinalbese deve lasciare temporaneamente la casa del GF Vip. Il concorrente della settima edizione del reality show deve sottoporsi a un intervento chirurgico, per rimuovere una ciste. L'ex compagno di Belen Rodriguez, nella giornata di venerdì 9 dicembre, ha informato i suoi coinquilini della sua uscita dall'appartamento di Cinecittà, che potrebbe avvenire nella giornata di domenica 11 o lunedì 12 dicembre. Antonino, in seguito all'operazione, dovrà fare la quarantena, prima di rientrare in gioco, restando isolato cinque o più giorni.

Grande Fratello Vip: Antonino deve lasciare la casa temporaneamente per togliere una ciste

Antonino Spinalbese dovrà uscire dalla casa più spiata d'Italia, per sottoporsi a un intervento chirurgico. La notizia dell'uscita dal gioco del concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip è arrivata direttamente dal concorrente. Nella giornata di venerdì 9 dicembre, il gieffino ha rivelato alcuni dettagli in merito a quanto gli accadrà. In particolar modo, Spinalbese ha detto di dovere essere operato, per rimuovere una ciste e, inoltre, non potrà rientrare subito nella casa più spiata d'Italia ma, come da procedura, dovrà sottoporsi ad alcuni giorni di quarantena, in teoria cinque o più, se dovesse essere necessario.

GF Vip: incerto l'incontro fra Ginevra Lamborghini e Antonino

Nel frattempo, proprio quando Ginevra Lamborghini è in quarantena e dovrebbe tornare nella casa del Grande Fratello Vip nei prossimi giorni, Antonino Spinalbese potrebbe non esserci. L'ex compagno di Belen Rodriguez, infatti, uscirà poco prima dell'ipotetico ingresso dell'ex concorrente della settima edizione.

Alcuni utenti, sui social, si sono allarmati, perché sembrerebbe che Antonino e la sorella di Elettra non si incroceranno dentro l'appartamento di Cinecittà, ma la notizia non è ancora certa.

GF Vip: le parole di Ginevra Lamborghini su Antonino Spinalbese

Nonostante il forte interesse e la vicinanza che Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese hanno avuto, la sorella di Elettra non ha lasciato molte speranze a un possibile flirt fra lei e il gieffino.

A tal proposito, in una recente intervista, l'ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip aveva rivelato, prima del suo nuovo ipotetico ingresso nella casa più spiata d'Italia: “Riprenderemo la nostra amicizia, la nostra conoscenza. Lo vedo un po’ perso, vediamo di dargli una raddrizzata. Ma non vado a prendere niente''. Al momento, Ginevra non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito all'uscita temporanea di Spinalbese dalla casa di Cinecittà per l'intervento chirurgico.