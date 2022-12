A Fucecchio (Firenze) un imprenditore di 54 anni ha avuto un malore mentre era in sella alla sua bici. Paolo Bertoncini, questo il nome della vittima, stava percorrendo in bicicletta una strada provinciale domenica 18 dicembre quando si è sentito male. I soccorritori lo hanno trovato sul ciglio della strada, con la bici al suo fianco. L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno.

Lutto nella comunità di Castelfranco di Sotto (Pisa), località in cui l'uomo era un imprenditore conosciuto.

L'uomo, un imprenditore di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa. Aveva deciso di fare un giro in bici sulla strada provinciale, quando attorno a mezzogiorno ha accusato un malore fatale mentre percorreva la provinciale 11 in sella alla sua bicicletta, in località Fucecchio.

Secondo la cronaca locale, soccorritori sono arrivati presto sul posto e inizialmente hanno pensato che potesse trattarsi di un incidente stradale, visto che la bici del 54enne si trovava sull'asfalto. Invece l'uomo ha avuto una violenta caduta dalla bici dopo essersi sentito male. L'uomo è stato soccorso e portato al pronto soccorso ad Empoli, ma è morto poche ore più tardi, nel tardo pomeriggio.

L'imprenditore, trovato riverso a terra sul ciglio dell'asfalto, è stato subito trasporato in codice rosso al pronto soccorso San Giuseppe di Empoli. Nonostante le cure tempestive però non si è più ripreso e si è spento nel tardo pomeriggio.

Sulla strada provinciale 11, luogo in cui è avvenuto il malore e successivamente la caduta, sono arrivati anche gli agenti della polizia locale per fare tutti gli accertamenti e le verifiche di rito.

Sul posto era presente anche una pattuglia dei carabinieri. I militari hanno seguito il caso per poi passarlo al magistrato di turno, il quale ha deciso di non porre condizioni sulla salma dell'uomo. Restano da accertare la cause del malore.

Il lutto, oltre alla famiglia, colpisce anche tutta la comunità locale di Castelfranco di Sotto, che ben conosceva Paolo Bertoncini e lo stimava ad apprezzava