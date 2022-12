A Gavorrano (Grosseto) un uomo è stato ritrovato morto nel bosco. Il 35enne Alessio Bondani era uscito di casa lo scorso venerdì ed è poi stato trovato senza vita l'indomani nella sua automobile nelle vicinanze di un bosco. L'uomo, molto conosciuto nel paese, lascia la moglie e due figli piccoli.

Gli investigatori per il momento non escludono nessuna ipotesi, ma a un primo esame sul corpo dell'uomo non emergono segni evidenti di ferite o violenze e ciò farebbe pensare a un malore. Maggiori dettagli emergeranno solamente dopo l'esecuzione dell'esame autoptico.

Grosseto, trovato un cadavere nel bosco

A Gavorrano, comune in provincia di Grosseto, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo. La vittima è il 35enne Alessio Bondani.

L'uomo è stata rinvenuto dopo 24 ore dalla scomparsa, dopo una serie di ricerche a tappeto su tutta la zona. Le sue tracce si erano perse lo scorso venerdì, quando non aveva più fatto ritorno a casa. Non rispondeva al cellulare e per questo è scattato subito l'allarme da parte della famiglia.

Le ricerche nella zona sono subito incominciate ma non hanno dato esiti positivi fino a quando non è arrivata una segnalazione. Erano ormai trascorse 24 ore dopo la scomparsa, nel pomeriggio di sabato, quando alcuni passanti hanno ritrovato il suo corpo esanime all'interno della sua automobile.

Il ritrovamento è stato compiuto in una zona boschiva vicina a un laghetto, poco distante del resort di Pelagone, in località Bagno di Gavorrano.

Le indagini degli investigatori

Sul luogo sono arrivati prontamente i carabinieri e i soccorsi ma per il 35enne non c'era ormai più nulla da fare. I sanitari dell'automedica di Follonica che sono intervenuti hanno solamente potuto constatare la morte di Alessio.

Sul posto è arrivato anche il pm e il medico legale. Sono da chiarire le cause che hanno portato alla morte. Per ora non si esclude nessuna ipotesi anche se la più convincente sembrerebbe essere quella del malore. A un primo esame del corpo infatti non si sarebbero riscontrate ferite evidenti o altri segni di violenza.

Nelle prossime ore verrà effettuata l'autopsia sulla salma al fine di fare chiarezza su questo caso di cronaca, l'esito dovrebbe arrivare per giovedì 22 dicembre.

Solo successivamente si terrà il funerale.

La notizia nel frattempo ha gettato nello sconforto la famiglia, gli amici e i conoscenti della comunità di Gavorrano, dove il 35enne era molto conosciuto. La famiglia di Alessio infatti gestiva da anni il locale Bar Sport, fra i più popolari del paese.