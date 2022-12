Natale amaro per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: la coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne è stata costretta infatti a trascorrere buona parte del 25 dicembre presso il pronto soccorso per un problema di salute che ha visto protagonista Ethan, il loro primo figlio.

A raccontare nei dettagli la vicenda è stata l'ex tronista di Uomini e donne che attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram ha condiviso con i follower la vicenda. Il bimbo della coppia, nel dettaglio, è caduto dalle giostrine di un centro commerciale, lì per lì non sembrava nulla di che ma nei giorni successivi il polso del bambino si è gonfiato.

Preoccupata e nonostante il giorno di festa, Rosa ha così portato Ethan in ospedale e purtroppo la diagnosi ha confermato una frattura.

Frattura del polso per il piccolo Ethan

'Mai una gioia, nemmeno a Natale', ha dichiarato Rosa quasi per esorcizzare il momento che ha vissuto per via di un piccolo problema di salute di Ethan. Il bimbo, fratello maggiore di Achille, era al centro commerciale con il papà Pietro quando è caduto dalle giostrine gonfiabili. 'È stata una caduta stupida', ha detto l'ex tronista, che ha però visto il polso del bambino gonfiarsi sempre di più. Così quando Ethan ha cominciato a lamentarsi per il dolore, nonostante fosse il 25 dicembre, la coppia del trono classico ha deciso di recarsi in ospedale.

'Andiamo a fare la radiografia', ha detto Rosa ai suoi fan specificando come la priorità fosse quella di vedere il primogenito star bene. Alla fine è giunta la diagnosi. 'Frattura del polso, 20 giorni di gesso', ha raccontato la partenopea ormai affermata influencer.

Ethan ha messo il gesso al braccio

Quella che sembrava una banale caduta insomma si è rivelato qualcosa di più.

Il bambino, 3 anni, sarà costretto a sopportare il gesso. Come testimoniano le sue Ig Instagram, oggi Rosa è infatti ritornata in ospedale per procedere all'ingessatura dell'arto. Ethan si è mostrato particolarmente infastidito anche per via della manovra che i medici hanno dovuto eseguire sul polso.

Adesso per il bimbo inizia il processo di guarigione.

Rosa ha raccontato di aver visto il suo primogenito 'nero', arrabbiato, come è comprensibile che sia considerata la situazione. Lei e Pietro, insieme dal 2017 - anno della scelta a Uomini e Donne -, dovranno trovare il modo per tirare un po' su di morale il piccolino, la Perrotta ha cercato di sdrammatizzare la situazione coccolando il bimbo.