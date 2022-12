A Palermo un uomo di 70 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Il ritrovamento è stato fatto dai Vigili del Fuoco la sera della vigilia di Natale. Un suo parente, dopo che da diverse ore non riusciva a mettersi in contatto con lui, ha dato l'allarme la sera del 24 dicembre. Ancora incerte le cause del decesso: secondo una prima ipotesi sarebbe morto per cause naturali.

Trovato morto in casa a Palermo

Un suo familiare non riusciva a rintracciarlo in nessun modo e così la sera del 24 dicembre, dopo vari tentativi andati a vuoto, ha deciso di lanciare l'allarme e chiamare i soccorsi.

L'uomo di 70 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Palermo, nella zona del Policlinico, in un appartamento in via Sebastiano La Franca. A fare il ritrovamento sono stati gli uomini dei Vigili del Fuoco.

Il parente, prima di dare l'allarme, aveva fatto moltissimi tentativi per mettersi in contatto con il suo congiunto. Oltre ai tentativi telefonici infatti, si era anche recato presso la sua abitazione suonando il campanello, ma non aveva ricevuto nessuna risposta. Solo l'arrivo dei pompieri la sera della vigilia di Natale ha tolto ogni dubbio. L'uomo probabilmente è morto per cause naturali, ma solo dopo i risultati degli esami si avranno maggiori risposte.

La scoperta del corpo senza vita

Dopo la telefonata ai soccorsi, i pompieri sono arrivati all'appartamento dell'uomo in via Sebastiano La Franca. Non ricevendo alcuna risposta hanno forzato la porta dell'abitazione per poter entrare. All'interno hanno ritrovato il corpo oramai senza vita del settantenne. Subito dopo sono arrivati sul posto i sanitari del 118, le forze dell'ordine e anche il medico legale.

Appena arrivati i paramedici hanno subito capito che per lui non c'era ormai nulla da fare e hanno solamente potuto constatarne il decesso. Poco dopo sono arrivate anche le forze dell'ordine che insieme al medico legale hanno compiuto una prima ispezione sul corpo.

Secondo le prime ipotesi degli investigatori il 70enne potrebbe essere morto per cause naturali, ma serviranno ancora accertamenti ulteriori per avere tutti i dettagli di questo caso di cronaca.

Nel mese di ottobre un caso analogo si era verificato sempre a Palermo, in un appartamento del quartiere Ballarò. In quel caso era stato trovato senza vita il corpo di un 50enne. A dare l'allarme erano stati i vicini che non avevano avuto più notizie dell'uomo e si erano insospettiti dal cattivo odore proveniente dalla sua casa. A quanto pare era morto da oltre una settimana.