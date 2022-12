Alessandro Vicinanza torna in tv a Verissimo assieme ad Ida Platano e parla della sua malattia cronica autoimmune. L'ormai ex cavaliere di Uomini e donne trono over ha avuto modo di raccontarsi per la prima volta nel salotto di Silvia Toffanin assieme alla sua nuova fidanzata.

I due hanno svelato al pubblico come sta procedendo la loro storia d'amore e, nel corso della chiacchierata, Alessandro ha parlato anche della sua malattia, che molto spesso lo costringe ad effettuare dei controlli.

Il ritorno di Ida e Alessandro a Verissimo dopo l'addio a Uomini e donne

Nel dettaglio, a distanza di un po' di settimane dalla fatidica scelta finale avvenuta a Uomini e donne, Ida e Alessandro sono stati ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin per la loro prima intervista di coppia.

I due hanno confermato che, dopo la decisione di dire addio alla trasmissione e viversi questa storia d'amore lontani dai riflettori mediatici, tutto sta proseguendo nel migliore dei modi.

Il feeling tra i due ex volti del trono over cresce sempre più e, la dama siciliana, ha ammesso di essersi lasciata definitivamente alle spalle il passato per concentrarsi sul presente e su questa nuova storia d'amore che la vede protagonista col cavaliere napoletano.

Alessandro parla della sua malattia cronica: 'Sono stato un bel po' in ospedale'

Durante la lunga intervista a Verissimo, Alessandro Vicinanza ha avuto modo di parlare anche della sua malattia cronica autoimmune: l'ex cavaliere di Uomini e donne ha raccontato di soffrire di un problema di coagulazione del sangue per il quale è finito in ospedale per ben otto mesi.

"Sono spesso sotto controllo", ha svelato Alessandro nel corso dell'intervista svelando che la prima volta in cui si è manifestata la malattia aveva solo 16 anni, mentre l'ultima volta si è ripresentata circa sette anni fa, in seguito ad un periodo di forte stress.

"Sono stato un bel po' di tempo in ospedale", ha raccontato Alessandro confermando che da quel momento in poi ha cominciato a guardare la vita in una prospettiva differente.

"Ora mi vivo tutto il più possibile", ha raccontato Alessandro Vicinanza, pronto a vivere tutte le belle emozioni che questa nuova storia d'amore potrà dargli.

La verità di Ida su Riccardo dopo la scelta a Uomini e donne

I due sono apparsi affiatati e felici più che mai nello studio di Verissimo dopo la scelta finale a Uomini e donne.

Ida Platano ha rotto il silenzio anche sul suo ex Riccardo Guarnieri, confermando che quella per lei è stata una delle storie d'amore più importanti della sua vita.

Al tempo stesso, però, adesso sente di aver chiuso definitivamente quel capitolo della sua vita e non si è fatta problemi ad ammettere che quella storia d'amore con Riccardo faccia parte del suo passato.