La Juventus sta vivendo un momento difficile dal punto di vista giudiziario. Di recente la Procura di Torino ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per Agnelli, Nedved e Arrivabene, ormai ex membri del Consiglio di Amministrazione. I capi d'accusa sono vari: si va al possibile falso in bilancio alle presunte plusvalenze fittizie. Secondo quanto riportato da La Stampa nelle scorse ore l'indagine potrebbe però allargarsi anche ad altre società di Serie A, fra cui Atalanta e Genoa.

Possibile valutazioni su altre società da parte della Procura nel caso plusvalenze

Sono diverse le operazioni di mercato che la Procura starebbe valutando, fra cui la cessione del difensore Cristian Romero dal Genoa alla Juve nel 2019: il calciatore argentino peraltro poi successivamente si è trasferito al Tottenham, club dell'attuale direttore generale Fabio Paratici. E proprio l'ex direttore sportivo della società bianconera nelle varie vicende riguardanti le plusvalenze sarebbe stato uno dei più attivi, almeno dalle intercettazioni pubblicate dai diversi giornali in questi giorni. Su tutte spicca la telefonata con l'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi, in cui il dirigente della società bergamasca dice a Paratici sulla trattativa di mercato su Romero: 'Quella lettera lì non potrò mai tirarla fuori, perché dovessimo andare in giudizio viene fuori che ho fatto il bilancio falso'.

Come riporta La Stampa, la Procura di Torino si starebbe soffermando anche sul trasferimento di Cristian Romero dal Genoa alla Juventus nel 2019 per circa 26 milioni di euro. Rimasto in prestito nella società ligure fino a giugno 2020 è ritornato alla Juventus per poi trasferirsi subito all'Atalanta per 4 milioni di euro di prestito e riscatto a 16 milioni di euro (successivamente nel 2021 è stato venduto al Tottenham).

Ci sarebbe anche l'affare Dejan Kulusevski fra Atalanta e Juventus fra le indagini della Procura di Torino: lo svedese venne acquistato dalla società bianconera per circa 35 milioni più 9 milioni di euro di bonus. Avrebbe attratto inoltre l'attenzione degli inquirenti anche la cessione di Simone Muratore ai bergamaschi per circa 7 milioni di euro.

Il caso plusvalenze fittizie - come scritto alcuni giorni fa da Il Corriere della Sera - potrebbe allargarsi ulteriormente. Il quotidiano, oltre a far riferimento alla telefonata fra Paratici e Percassi sulla trattativa per Romero, riporta anche delle intercettazioni riguardanti il possibile l'attaccante Lorenzo Lucca del Pisa. In una telefonata con l'ex direttore sportivo del club toscano Giovanni Corrado, infatti Paratici disse: 'Dammi retta, l’operazione la faccio io anche per il Pisa. Tu devi darmi solo le linee, il resto lo metto a posto io'. Nella telefonata, inoltre, Paratici cita anche altre società con cui avrebbe fatto delle precedenti trattative di mercato generando plusvalenze finanziarie, ossia Genoa, Atalanta e Sassuolo.

Il nuovo Consiglio d'Amministrazione della Juventus sarà nominato il 18 gennaio

Intanto la Juventus è pronta a nominare i membri del nuovo Consiglio d'Amministrazione, scelta che avverrà il 18 gennaio. Il presidente designato da Exor è Gianluca Ferrero, egli sarà supportato dal nuovo amministratore delegato Maurizio Scanavino. Dovrebbe essere nominato anche un nuovo vicepresidente.