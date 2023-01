L'influencer misogino Andrew Tate rimarrà in carcere insieme al fratello, Tristan: è quello che ha deciso la procura di Bucarest, che ha prolungato la custodia cautelare dei due di almeno trenta giorni. La custodia cautelare in carcere servirà agli inquirenti romeni per proseguire nelle indagini.

Tate, un ex kickboxer misogino con un passato violento e un grande seguito sui social, era stato arrestato in Romania alla fine di dicembre durante un'indagine per tratta di esseri umani e stupro. Lui e il fratello avrebbero adescato alcune ragazze, anche minorenni, convincendole con la scusa di una relazione e di una convivenza per poi stuprarle e sfruttarle sessualmente per girare video pornografici.

Nelle ultime settimane alcune donne si sono fatte avanti per raccontare di essere state aggredite, minacciate e violentate dai fratelli Tate. I due si dichiarano innocenti.

Tate ha un grande seguito sui social media, nonostante quasi tutte le piattaforme abbiano chiuso i suoi account. Ha sempre espresso pareri estremamente misogini, e i suoi follower sono spesso giovani uomini e ragazzi, a cui promuove uno stile di vita iper-maschilista e di iper-lusso.

Le accuse contro i fratelli Tate

Andrew e Tristan Tate sono, dicevamo, accusati di tratta di esseri umani, stupro e associazione per delinquere. Ma non è la prima volta che Andrew Tate viene accusato di violenza contro le donne. La testata Vice ha ricostruito alcuni fatti di cronaca e accuse contro l'ex kickboxer che risalgono al 2015, quando due donne lo hanno accusato di stupro, e una terza di averla più volte aggredita.

Quest'ultima dice di aver anche assistito all'aggressione da parte di Tate a diverse ragazze che come lei lavoravano per un canale di webcam a pagamento a Luton, in Inghilterra. Un'altra ragazza ha detto di essere stata stuprata da Andrew Tate e lo ha denunciato tramite un video su TIkTok, che poi è stata costretta a cancellare a causa degli attacchi dei fan dell'influencer.

L'ultima invece ha confessato di essere stata stuprata all'inizio della relazione con Tate, e ha portato come prova alcuni messaggi vocali che lui le avrebbe inviato, che dicevano "a me piace di più se tu non vuoi", e "mi è piaciuto stuprarti".

Le indagini sono continuate per un anno, e hanno portato alla sua espulsione dall'edizione del Grande Fratello a cui stava partecipando, nel 2016.

Le accuse sono poi state archiviate, ufficialmente per mancanza di prove.

L'arresto e le accuse

Andrew Tate e suo fratello Tristan sono stati arrestati più di un mese fa a Bucarest in Romania, dove entrambi vivono pur avendo la doppia residenza statunitense e britannica. Finora la polizia ha sequestrato ai fratelli Tate beni per quasi 4 milioni di dollari.

Una delle ragazze che si è detta "pronta" a testimoniare contro i fratelli Tate è la figlia, minorenne, di un noto politico rumeno. Le indagini in Romania erano già iniziate in primavera, quando i fratelli Tate erano stati interrogati dalla polizia dopo che una donna li aveva accusati di averla sequestrata per giorni in una villa. Negli ultimi mesi e anni, molti attivisti e giornalisti hanno denunciato le azioni e le parole di Tate.