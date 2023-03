Un giovane di 30 anni è stato ritrovato privo di vita all'interno della sua abitazione nella cittadina di Sellia Marina, in provincia di Catanzaro nella mattinata di mercoledì 29 marzo. Da quanto è emerso il giovane sarebbe deceduto improvvisamente. Nei giorni precedenti il giovane si era recato in ospedale, in quanto avvertiva forti dolori al collo e alla spalla.

Nell'abitazione si sono recati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Sul caso di cronaca stanno indagando le forze dell'ordine.

Calabria, giovane trovato morto in casa

Aveva 30 anni il giovane che nella mattinata di mercoledì è stato ritrovato privo di vita all'interno della propria abitazione a Sellia Marina. Nei giorni precedenti il giovane si era recato presso il Pronto soccorso dell’Ospedale "Pugliese" in quanto avvertiva dei dolori molti forti alla spalla e al collo.

Il personale medico, dopo aver effettuato una serie di esami e averlo tenuto in osservazione per un’intera notte, il giorno lo ha dimesso. Secondo quanto trapela il 30enne avrebbe rifiutato il ricovero.

Nella mattinata di mercoledì il padre del giovane lo ha chiamato diverse volte al cellulare, non ricevendo nessuna risposta. Per questo motivo l'uomo si è allarmato e ha chiamato un parente che si è recato all'interno dell'abitazione, trovandolo riverso e in stato di incoscienza.

Egli ha quindi chiamato immediatamente i sanitari del 118, che si sono precipitati sul luogo. Il personale medico però non ha potuto fare nulla per salvarlo, in quanto il suo cuore aveva già cessato di battere da diversi minuti.

Oltre al personale sanitario sul luogo della tragedia si sono recate le forze dell'ordine della Compagnia di Sellia Marina.

Anche se al momento i familiari del giovane non hanno voluto presentare formale denuncia, le forze dell'ordine hanno comunque avviato una serie di accertamenti per permettere di comprendere se le cause del decesso siano in qualche modo collegate al malore che aveva indotto il ragazzo a recarsi in ospedale. Sul suo corpo la Procura ha disposto l’autopsia.

Il 30enne lavorava nel servizio ambulanze dell'A.P.S. Madonna dei Cieli" come autista. Sgomento e incredulità fra i colleghi che non si capacitano di quanto si è verificato. Sotto choc è anche la squadra di calcio “Goodfellas Catanzaro”, di cui il giovane giocava. Molti gli attestati di stima e di vicinanza che si stanno susseguendo nelle ultime ore alla famiglia.

È attesa l'autopsia per decidere la data dei funerali.