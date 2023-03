Migliorano le condizioni di Papa Francesco. Il pontefice era stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma nella giornata di mercoledì 29 marzo in seguito ad alcuni problemi di respirazione che hanno evidenziato un'infezione respiratoria. I medici sono ottimisti e dovrebbero dimetterlo entro due o tre giorni. Non è ancora certa la sua presenza alle celebrazioni della messa di Pasqua e, in questo caso, il cardinale Giovanni Battista Re ha dichiarato: "Speriamo che il Papa possa essere presente a celebrare".

Il pontefice ha ripreso le sue attività dal Gemelli. Ad annunciarlo è stato Matteo Bruni, il direttore della Sala Stampa del Vaticano che nella mattinata di giovedì 30 marzo ha rassicurato i fedeli sulle condizioni di Papa Francesco. Prima di pranzare il Santo Padre si è poi recato nella Cappellina dell'appartamento privato dove ha pregato ed ha ricevuto l'eucarestia. L'appartamento è situato al decimo piano ed è chiamato 'Stanza dei Papi' ed ha già ospitato Papa Francesco in seguito all'operazione al colon. Come in quella occasione, il Santo Padre è accompagnato da Massimiliano Strappetti, suo infermiere personale. Dal Gemelli filtrerebbero inoltre dei segnali di ottimismo da parte dell'equipe che sta seguendo il papa.

Il quadro non è ottimale, soprattutto per l'età (86 anni) ma non dovrebbero passare più di due o tre giorni prima delle dimissioni dall'ospedale.

Palme e Pasqua, Leonardo Sandri e Giovanni Battista Re pronti a sostituire il pontefice

Oltre agli aggiornamenti sulle condizioni del papa, la giornata di giovedì 30 marzo è stata caratterizzata dall'annuncio del cardinale Giovanni Battista Re.

Sarà lui a celebrare la messa nel momento in cui i medici dovessero lasciare a riposo il pontefice. Per quanto riguarda la messa della domenica delle Palme invece, nel caso in cui il papa non dovesse farcela dovrebbe essere il vice decano dal collegio cardinalizio Leonardo Sandri ad occuparsi delle celebrazioni. Su via Crucis e giovedì santo.

il Vaticano si starebbe muovendo per una nuova organizzazione, attendendo sempre le valutazioni dei medici nel momento in cui dimetteranno il pontefice.

Il saluto del papa via twitter

Le dichiarazioni provenienti dall'ufficio stampa della Santa Sede in merito al miglioramento delle condizioni di Papa Francesco sono state anche accompagnate da un messaggio che il Santo Padre ha voluto inviare a tutti i fedeli tramite il suo profilo social. Proprio nella mattinata di giovedì 30 marzo, il papa ha infatti ringraziato via twitter tutte le persone che gli hanno mandato dei messaggi, a loro ha rivolto tutta la sua gratitudine per la vicinanza e la preghiera.