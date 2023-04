Erano originari della Calabria i due giovani che hanno perso la vita nel pomeriggio di sabato 1 aprile nei pressi di Perugia a causa di un grave incidente stradale. I due, originari del cosentino, stavano viaggiando a bordo di una moto, quando per cause in corso di chiarimento, si sono scontrati contro un'autovettura, la quale è stata tamponata anche da un altro veicolo.

Per entrambi i giovani non c'è stato nulla da fare: il personale medico ne ha potuto constatare solo l'avvenuto decesso. Sul luogo del sinistro gli agenti di polizia hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire al meglio la dinamica.

Perugia, due giovani calabresi perdono la vita a causa di un incidente

Avevano 34 e 36 anni i due di origini cosentine, che intorno alle ore 16 di sabato 1° aprile sono rimasti vittime di un incidente verificatosi sulla strada Tiberina nord, tra Ponte San Giovanni e Ponte Valleceppi, nei pressi della città di Perugia.

Dalle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti pare che i giovani stessero viaggiando a bordo di uno scooterone, una Yamaha T-Max, in direzione Ponte San Giovanni, quando nei pressi di una curva abbastanza stretta, per cause ancora non del tutto chiarite, hanno impattato con un’utilitaria, una Citroen C3 di colore nero, che sopraggiungeva in direzione opposta. L'impatto tra i due veicoli è stato molto violento.

Successivamente un furgone che stava trasportando legname, probabilmente non riuscendo a frenare in tempo, ha tamponato l'autovettura che stava cercando di arrestare la sua corsa. Ad avere le peggio sono stati proprio i due giovani che a causa del violento impatto hanno perso la vita sul colpo.

Sul luogo si sono recati tempestivamente i sanitari del 118 che hanno tentato di fare il possibile per rianimarli, ma è stato tutto inutile.

Le ferite riportate sono risultate essere fatali. Gli occupanti degli altri mezzi non avrebbero invece riportato ferite.

Oltre al personale sanitario sul luogo dell'incidente si sono recati i vigili del fuoco di Perugia, che hanno messo in sicurezza la zona e rimosso i veicoli rimasti incidentati.

Gli agenti della polizia locale hanno invece iniziato a condurre tutte le indagini del caso per ricostruire al meglio la dinamica di quanto accaduto e stabilire se ci siano eventuali responsabilità.

Successivamente la strada è rimasta chiusa al traffico per diversi minuti per consentire tutte le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi.