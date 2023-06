Una donna di 30 anni e incinta di otto mese ha perso la vita in Calabria dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione in provincia di Cosenza, precisamente nella cittadina di Grimaldi.

La giovane è stata prontamente soccorsa e trasportata in ospedale dal personale sanitario del 118, ma poco dopo il suo arrivo il suo cuore ha cessato di battere. Non c'è stato nulla da fare nemmeno per lil bambino che portava in grembo.

Le forze dell'ordine stanno cercando di fare chiarezza su quanto si è verificato e nelle prossime ore si potrebbero avere maggiori dettagli.

Calabria, giovane donna cade dal balcone del suo appartamento e perde la vita: era all'ottavo mese di gravidanza

Una donna di 30 anni, di nome Stefania, nella serata del 19 giugno è precipitata nel vuoto dal suo appartamento situato al terzo piano nella cittadina di Grimaldi, nel cosentino. Le informazioni sono ancora molto frammentarie e non è ancora chiara la dinamica di quanto successo.

La 30enne dopo un volo di diversi metri di altezza si è schiantata al suolo, riportando gravissime ferite. Alcuni testimoni, notato quello che era successo, hanno immediatamente lanciato l'allarme, chiamando i soccorsi. Sul luogo si sono quindi precipitati i sanitari del 118 che, dopo averla stabilizzata, l'hanno trasferita d'urgenza presso l'ospedale "Annunziata" di Cosenza, nel tentativo disperato di salvarle la vita.

Il personale sanitario, pur mettendo in campo tutti gli sforzi necessari, non è riuscito a salvarla. Non c'è stato nulla da fare nemmeno per il bambino che portava in grembo.

Le autorità locali sono immediatamente intervenute nei pressi dell'abitazione. Secondo le prime informazioni diffuse, sembra che la donna fosse in cura per alcune patologie, ma al momento non sono state forniti ulteriori dettagli su quali fossero.

Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire al meglio l'accaduto.

La comunità di Grimaldi è in lutto

L'intera comunità di Grimaldi è rimasta attonita per questo fatto di cronaca e si stringe attorno ai familiari. Tanti sono infatti gli attestati di stima e di vicinanza che si stanno susseguendo sui social in queste ore.

Sulla pagina Facebook del comune di Grimaldi in particolare si può infatti leggere: "Ancora una volta la nostra comunità viene colpita al cuore. La perdita di Stefania e del suo piccolo, feriscono nell'intimo la nostra comunità e ognuno di noi. Non esistono parole e azioni che possano alleviare il dolore di tale perdita e non esiste consolazione. Possiamo solo palesare vicinanza. La vicinanza di tutta la comunità ad una famiglia distrutta dal dolore. Il dolore dei genitori è il dolore di tutti noi che, attoniti e in silenzio, non ci capacitiamo dell'accaduto. A tutti i familiari giunga la nostra accorata vicinanza , il cordoglio dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità."