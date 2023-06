I concorrenti de L'Isola dei famosi 2023 hanno appreso la notizia della morte di Silvio Berlusconi. In queste ore, è stato l'inviato Alvin ad informare i naufraghi che sono rimasti in gara e si stanno giocando il "tutto per tutto" in vista della finalissima, a svelare la triste notizia.

Un annuncio che ha lasciato sgomenti i vari concorrenti, tra cui Pamela Camassa che ha definito Berlusconi un "volto familiare".

I naufraghi dell'Isola dei famosi scoprono della morte di Silvio Berlusconi

Nel dettaglio, dopo la cancellazione della puntata de L'Isola dei Famosi 2023 di questo lunedì sera per la morte di Berlusconi, Alvin è approdato in spiaggia per informare i concorrenti su quanto fosse successo.

I naufraghi di questa edizione hanno così appreso la notizia della dipartita dell'ex Presidente del Consiglio, restando a dir poco sbigottiti e senza parole.

"Tutto mi immaginavo, tranne questo. Sono scioccata", ha dichiarato Alessandra Drusian dopo il triste annuncio comunicato dall'inviato di questa edizione.

'È la fine di un'era', i concorrenti dell'Isola scossi per la morte di Berlusconi

"Che dispiacere. Ha fatto tutto. È la fine di un'era", ha dichiarato Andrea Lo Cicero anche lui tra i concorrenti rimasti in gara in questa Isola dei famosi.

"Mi dispiace un sacco. I grandi se ne stanno andando tutti. Non l'ho mai conosciuto, ma mi sarebbe piaciuto un giorno incontrarlo, per me era un volto familiare", ha dichiarato invece Pamela Camassa anche lei scossa dal lutto che in queste ore ha colpito la famiglia Berlusconi.

Insomma, un annuncio che ha letteralmente spiazzato e sorpreso i protagonisti di questa fortunata edizione dell'Isola dei famosi che continuano ad essere in gara in attesa della finalissima, dove si conoscerà il trionfatore assoluta.

Cambio programmazione L'Isola dei famosi 2023: ecco quando vanno in onda le ultime puntate

Intanto, tornando alla programmazione dell'Isola dei famosi, dopo la cancellazione di lunedì sera, il reality show tornerà in onda eccezionalmente questo venerdì 16 giugno in prime time su Canale 5, con la messa in onda della semifinale, durante la quale saranno proclamati gli ultimi eliminati di questa edizione e i vari finalisti.

La puntata conclusiva del reality show della sopravvivenza condotto d Ilary Blasi, invece, andrà in onda il prossimo lunedì 19 giugno in diretta sulla rete ammiraglia Mediaset.

Sarà il pubblico da casa a decretare il nome del trionfatore assoluto attraverso il televoto, dopodiché calerà il sipario su questa fortunata edizione del reality show, seguita da una media di oltre due milioni e mezzo di spettatori in prime time.