Silvio Berlusconi è morto a 86 anni. L'ex presidente del Consiglio dei ministri aveva dei significativi problemi di salute, che gli erano stati diagnosticati negli ultimi mesi. A tal riguardo, era stato ricoverato per diverso tempo da aprile, per poi essere dimesso a fine maggio. Sembrava stare meglio, ma negli ultimi giorni le sue condizioni si sono aggravate, fino a portarlo alla morte.

Silvio Berlusconi era nuovamente ricoverato da venerdì scorso

Venerdì scorso, Silvio Berlusconi era stato ricoverato presso l'ospedale San Raffaele di Milano per effettuare dei controlli di routine a seguito del precedente ricovero avvenuto fra inizio aprile e fine maggio.

Nessuno si aspettava un peggioramento così significativo, in quanto le sue condizioni di salute sembravano essere in una fase di miglioramento. Ma nelle ultime ore le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente.

Orario del decesso di Silvio Berlusconi

Stando a quanto rivelato nell'edizione di quest'oggi del TG 5, infatti, Silvio Berlusconi ha cominciato a peggiorare nelle prime ore di questa mattina. Alcuni valori ematici sono peggiorati in maniera significativa e non sono più tornati regolari.

Poco alla volta, infatti, sono accorsi i suoi figli, il fratello, la compagna Marta e tutti i suoi cari.

La morte, poi, sarebbe sopraggiunta verso le ore 9 circa.

Il ricordo degli ex Premier Matteo Renzi e Giuseppe Conte

In queste ore arrivano intanto i primi messaggi del mondo politico, come ad esempio dall'ex presidente del consiglio Matteo Renzi (Italia Viva): "Silvio Berlusconi ha fatto la storia in questo Paese. Tanti lo hanno amato, tanti lo hanno odiato: tutti oggi devono riconoscere che il suo impatto sulla vita Politica ma anche economica, sportiva, televisiva è stato senza precedenti".

Mentre l'altro ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte (M5S) ha dichiarato: "Silvio Berlusconi è stato un imprenditore e un politico che in ogni campo in cui si è cimentato ha contribuito a scrivere pagine significative della nostra storia. Ha acceso e polarizzato il dibattito pubblico forse come nessun altro, e anche chi lo ha affrontato da avversario politico deve riconoscere che non gli sono mai mancati il coraggio, la passione, la tenacia. In questo momento di profondo dolore tengo a far pervenire ai suoi cari e alla sua famiglia il sincero e rispettoso cordoglio mio e del Movimento 5 Stelle".