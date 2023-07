Un giovane di 36 anni è rimasto vittima di un incidente stradale verificatosi in Calabria, precisamente in provincia di Crotone. Il giovane stava viaggiando a bordo della sua moto, quando per cause tutte in corso di chiarimento da parte delle forze dell'ordine, si è andato a schiantare contro un muretto di cemento che delimitava la carreggiata. Per lui, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, non c'è stato nulla da fare. Sul luogo del sinistro si sono recate anche le forze dell'ordine per effettuare i vari rilievi di rito. Nelle prossime ore dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Calabria, centauro 36enne rimane coinvolto in un incidente autonomo e perde la vita

Si chiamava Michele Puzzo il 36enne che intorno alle ore 13:35 di domenica 2 luglio è rimasto coinvolto in un incidente stradale verificatosi nei pressi della cittadina di Strongoli, in provincia di Crotone.

L'uomo era originario di Cosenza, ma viveva nel comune di Belvedere di Spinello. Da quanto emerso il 36enne stava viaggiando a bordo della sua moto per raggiungere proprio la cittadina di Strongoli, quando per cause tutte in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo prima rovinosamente sull'asfalto e successivamente contro un muro di cemento posto al lato della strada.

L'impatto è stato molto violento e il giovane ha riportato ferite gravissime.

Alcuni automobilisti, notando quello che era accaduto, hanno immediatamente lanciato l'allarme, facendo giungere sul posto il personale del 118. I sanitari hanno in un primo momento cercato di stabilizzarlo, ma notando le condizioni in cui versava, hanno deciso di far giungere sul posto un elisoccorso. Ma poco prima dell'arrivo del velivolo, il cuore di Michele ha cessato di battere e ogni tentativo effettuato per rianimarlo è risultato essere inutile.

Oltre al personale sanitario sul posto si sono recate le forze dell'ordine, che hanno effettuato già i primi rilievi utili per poter ricostruire al meglio la dinamica di quanto successo ed eventualmente stabilire se ci siano responsabilità da parte di terzi. Il traffico è rimasto bloccato per diversi minuti per consentire la messa in sicurezza della carreggiata e la rimozione della moto.

Sgomento e incredulità fra gli amici e i conoscenti

C'è sgomento e incredulità fra gli amici e i conoscenti del giovane che non si capacitano di quanto accaduto. In molti si stanno stringendo al dolore della famiglia attraverso attestati di stima, anche con messaggi sui social.

Per il momento non è ancora stato reso noto quando verranno svolte le esequie.