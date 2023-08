Un incidente nel cuore del centro storico di Caltagirone (nella città metropolitana di Catania), avvenuto nel pomeriggio di venerdì 18 agosto, ha creato panico tra i cittadini e i turisti presenti in piazza Municipio. Almeno sei persone sono rimaste ferite dopo che un'automobile ha travolto dei tavolini di un bar.

L’incidente: auto sulla gente seduta al bar

Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, una Mini Cooper, proveniente da via San Bonaventura, ha perso il controllo finendo rovinosamente contro parte della facciata di Palazzo dell’Aquila, il Municipio, per poi carambolare sui tavolini di un bar di fronte.

Non si conosce l’identità della persona alla guida dell’auto e non si hanno al momento ulteriori informazioni che confermino la presenza all’interno della MINI Cooper di altri passeggeri.

Nel rocambolesco incidente, diversi sono stati i feriti, al momento di parla almeno di sei persone. Sono poche le indiscrezioni raccolte: non si conosce l’identità delle vittime del sinistro di oggi pomeriggio e se queste siano solo tra quelle che erano sedute ai tavoli o comunque presenti nelle vicinanze del bar o se tra loro ci siano anche l’autista o probabili passeggeri all’interno della vettura che è finita contro i presenti.

La reazione dei presenti e dei parenti delle vittime

Subito dopo il fatto, appena i presenti si sono resi conto di ciò che era successo, immediate sono state le chiamate al numero unico per le emergenze 112 per chiedere soccorso: urla di paura si sono alternate a quelle di coloro che hanno cercato da subito di prestare soccorso ai feriti.

Sono poi arrivate le chiamate ai parenti delle vittime, che si sono precipitati nella piazza principale: la scena che si sono trovanti di fronte è terribile, con i loro cari riversati a terra, feriti.

Forze dell’ordine sul luogo

I militari dell’Arma dei Carabinieri con il capitano Giorgia De Acutis, chiamata a coordinare i rilievi e le operazioni di soccorso, sono sopraggiunti prontamente sul luogo del fatto di cronaca.

Così come è stato tempestivo il soccorso sanitario, con varie ambulanze non solo di Caltagirone ma anche di San Michele di Ganzaria, Mirabella Imbaccari e San Cono.

Il dibattito sui social

Come sempre, quando accadono simili fatti, uno dei primi salotti su cui si discute sull'accaduto è quello dei social.

In queste ore diversi utenti puntano il dito contro l’autista del mezzo e in generale contro le guide spericolate in ogni angolo del paese, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Altri invece lamentano la poca sicurezza dei dei diversi bar sistemati in aree che allo stesso tempo sono adibite pure al traffico dei veicoli.