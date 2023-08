Ancora un incidente stradale in pieno centro a Crotone. Nella serata del 17 agosto un uomo di 68 anni è stato infatti investito da un'auto lungo la trafficata via Gioacchino da Fiore.

Il 68enne, che stava attraversando la strada, è finito così a terra riportando gravi danni fisici. È stato subito soccorso, ma per lui sono state riscontrate diverse fratture e traumi, e ora l'uomo si trova in coma. A finire addosso all'uomo è stato un veicolo, una Peugeot 207 guidata da un uomo di 82 anni.

Crotone, nuovo incidente in città

Nei mesi scorsi la zona di via Gioacchino da Fiore adiacente alla Chiesa di Santi Cosma e Damiano era stata posta sotto i riflettori, dopo la scelta di costituire una rotatoria per rallentare il traffico ed evitare le alte velocità.

Lo stradone di via Gioacchino da Fiore rimane comunque una zona a rischio, vista l'alta velocità a cui spesso guidano gli automobilisti. In questo caso a farne le spese è stato un 68enne, prima trasportato al vicino ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, e poi all'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, in gravi condizioni, con numerose fratture ed emorragie celebrali a causa delle quali si trova in coma farmacologico. La dinamica dei fatti è nota: un attraversamento della strada e l'impatto con un veicolo che arrivava a forte velocità.

Patente sospesa

A seguito del violento impatto il 118 è arrivato in fretta e ha prestato i soccorsi al 68enne. L'incidente ha portato alla revoca della patente dell'automobilista della Peugeot 207, un uomo di 82 anni.

L'auto è stata sottoposta a sequestro come previsto dalle procedure del caso. Sul posto sono arrivati poco dopo anche gli agenti della Polizia Locale.

Crotone, strade pericolose

Questo nuovo incidente stradale in centro città sottolinea la necessità, da parte degli automobilisti, di rispettare i limiti di velocità soprattutto nei centri abitati.

Già in passato via Gioacchino da Fiore era stato scenario di altri incidenti stradali anche con tragiche conseguenze.

Per questo motivo negli ultimi mesi l'amministrazione comunale di Crotone, proprio in questa zona, ha costruito tre rotatorie, una già conclusa vicino alla chiesa dei Santi Cosma e Damiano. Altre due sono in procinto di nascere agli incroci ritenuti sensibili con via Morelli e via Giovanni Paolo II, con i lavori che dovrebbero concludersi entro la fine dell'estate e l'inizio del nuovo anno scolastico.