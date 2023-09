All'alba del 5 settembre 2023 è partito un maxi blitz al Parco Verde di Caivano, comune in provincia di Napoli attualmente al centro della cronaca per i recenti abusi ai danni di due cuginette tredicenni. Caivano è sempre stata considerata una zona ad alto tasso di delinquenza e, proprio in queste ore, oltre 400 agenti tra poliziotti e finanzieri stanno lavorando per cercare di riportare in loco un po' di ordine e intervenire su diversi fronti col fine di ripristinare la legalità e una qualità di vita più sana, igienica e serena per gli abitanti.

Maxi blitz a Caivano: oltre 400 uomini impegnati fin dalle prime luci dell'alba

Il Parco Verde di Caivano è stato sottoposto, a partire dalla prima mattinata di martedì 5 settembre 2023, a una maxi operazione di controllo da parte di Polizia e Guardia di Finanza. Il piccolo comune in provincia di Napoli è sempre stato considerato un vero e proprio covo di illegalità, traffici illeciti e situazioni di violenza ma, anche a causa degli ultimi avvenimenti di abuso ai danni delle due cuginette tredicenni, le forze dell'ordine hanno deciso di intervenire con una linea dura e precisa, con l'intento di fare pulizia, sgominare le bande di delinquenti e tentare di ripristinare una qualità di vita accettabile per i residenti.

Nel corso dell'operazione sono stati rinvenuti oltre 15.000 euro in contanti ed è stato scoperto un appartamento dismesso adibito a laboratorio per il taglio e il confezionamento di dosi di sostanze stupefacenti e farmaci che finivano, poi, nelle piazze dello spaccio. Inoltre, sono state trovate molotov e ordigni esplosivi realizzati in casa, proiettili e colpi per kalashnikov.

Ritrovato un altarino dedicato a un pregiudicato

Nel corso del maxi blitz al Parco Verde di Caivano è stato anche trovato un altarino dedicato a un pregiudicato, già fatto rimuovere una volta in passato. Maria Antonietta Troncone, procuratrice della Repubblica, ha immediatamente disposto che le forze dell'ordine lo sequestrassero e ha spiegato questa urgenza dicendo che, per lo Stato italiano, è fondamentale schierarsi contro questi gesti di adorazione della delinquenza e della criminalità.

Sia per rispetto verso la legge sia a scopo educativo e a totale beneficio delle nuove e future generazioni, che non devono crescere imparando a venerare i disonesti.

Caivano: tantissimi animali esotici detenuti in condizioni pietose al Parco Verde, salvati da poliziotti e finanzieri e ora al sicuro

Infine, durante le operazioni di controllo messe in atto questa mattina al Parco Verde di Caivano, sono stati trovati tantissimi animali, anche esotici, detenuti in condizioni igieniche pessime, prontamente certificate dai veterinari, chiamati d'urgenza per soccorrere le povere bestiole. In particolare si parla di numerosi esemplari di scoiattoli di Prevost e cucciolotti e cuccioloni di cane razza pastore tedesco.

Trovate anche 50 voliere che ospitavano diversi uccelli esotici. Tutti gli animali sono adesso affidati a medici veterinari che ne valuteranno lo stato di salute e interverranno per metterli in sicurezza e curarli, se necessario. Sono scattate immediatamente più denunce per maltrattamento e detenzione illecita di specie esotiche.