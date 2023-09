La cantante Angelina Mango, figlia del defunto artista Pino Mango e reduce dal grande successo di Amici, si è sfogata su X (ex Twitter) parlando di un argomento che, soprattutto in questo momento storico in cui stanno accadendo troppi casi di violenza di genere, ha toccato la sensibilità di tantissimi utenti che, prontamente, hanno commentato dandole ragione e avallando le sue riflessioni. Sostanzialmente ha parlato della sua paura di camminare da sola per strada e ha sottolineato che, se proprio deve farlo, preferisce sempre vestirsi in maniera meno appariscente possibile.

Angelina Mango e la paura di camminare per strada da sola

Angelina Mango, figlia del defunto cantautore italiano Giuseppe (Pino) Mango, diventata famosa nel campo della musica grazie alla scorsa edizione del talent show "Amici" di Maria De Filippi, ha scritto un post di sfogo che ha coinvolto tantissimi utenti e ne ha fatto scaturire un importante dibattito alimentato a suon di commenti, like e repost.

Così Mango su X: "Sto andando in farmacia a piedi alle 22:30, volevo mettere i leggins, ma ho messo un tutone largo. È possibile che debba avere così paura e che chiami gente a caso per non stare sola nel tragitto?". Una riflessione che ha coinvolto profondamente migliaia di lettrici e lettori che, prontamente, hanno iniziato a mettere reaction, commentare e condividere il post, facendolo schizzare in tendenza nel giro di pochi minuti.

sto andando in farmacia a piedi alle 22:30, volevo mettere i leggings, ma ho messo un tutone largo. è possibile che debba avere così paura è che chiami gente a caso per non stare sola nel tragitto? — angelinamango (@angelinamango_) September 4, 2023

Una paura comune a molti donne gli ultimi fatti di cronaca

Angelina, con il suo post, sottolinea come moltissime ragazze e donne, lei inclusa, spesso si sentano poco al sicuro anche semplicemente andando a fare la spesa, a comprare qualcosa in farmacia o a passeggiare per strada, soprattutto di sera.

Il riferimento all'abbigliamento riporta ai luoghi comuni per i quali le donne che vestono succinte sono considerate più a rischio e tutto il tono del post è carico di riferimenti alla violenza di genere.

Tanti like al post di Angelina Mango, commenti di solidarietà e condivisioni

In pochissimi minuti il post di Angelina Mango ha ricevuto migliaia di like, commenti e condivisioni.

La ventiduenne è seguita soprattutto da un pubblico molto giovane ma, leggendo alcuni dei commenti, compaiono in questo caso anche interventi da parte di donne e uomini di età più matura. Tra i vari commenti spicca anche quello dell'amica e collega Paola Turci che, appoggiando il pensiero di Angelina, scrive semplicemente "di generazione in generazione" per sottolineare che certi timori esistono dalla notte dei tempi e non sono ancora stati sconfitti.