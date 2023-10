"Sono l'unico che la cerca". A parlare è Ermete Piroli, il compagno di Alessandra Ollari, 53enne scomparsa da Parma lo scorso 29 giugno. L'uomo, ai microfoni di "Chi l'ha visto?" ha ribadito di essere molto innamorato di lei e ha sottolineato: "Se avessi fatto qualcosa di male, mi metterei a rischio in questo modo?". Nelle scorse ore, la procura emiliana ha deciso di aprire un fascicolo, a carico di ignoti, per omicidio volontario. La redazione di Federica Sciarelli, da quest'estate, segue con attenzione un caso che potrebbe diventare di cronaca nera.

La scomparsa di Alessandra Ollari a 'Chi l'ha visto?'

Nella puntata di ieri, mercoledì 18 ottobre, "Chi l'ha visto?" ha dato ampio spazio alla scomparsa di Alessandra Ollari.

Dopo aver ripercorso la vicenda della donna, considerata da tutti schiva e riservata, in studio è intervenuto il compagno Ermete, alla quale è legata da circa 15 anni. L'uomo ne ha denunciato la scomparsa lo scorso 29 giugno. Secondo la sua ricostruzione, quel giorno, Alessandra sarebbe uscita per fare la spesa, ma non sarebbe più rientrata nella casa che condividevano a Parma.

Ermete la scorsa estate non ha denunciato la sparizione della donna soltanto alle forze dell'ordine ma anche alla trasmissione Rai e all'associazione no-profit "Penelope" che si impegna a sostenere i familiari e gli amici delle persone scomparse. "Sono l'unica persona che la cerca" ha ribadito.

Alessandra Ollari potrebbe essere stata uccisa

Nei giorni scorsi, la Procura della Repubblica di Parma ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio volontario. Si tratta di una sorta di "spartiacque" nelle indagini, un "atto dovuto", necessario per poter compiere tutta una serie di accertamenti utili a scoprire la verità sulla scomparsa di Alessandra.

Sebbene nessun nome sia stato iscritto nel registro degli indagati, però, alcune ombre sarebbero calate proprio su Ermete Piroli.

L'uomo ha risposto a tutte le domande poste dall'inviata di "Chi l'ha visto?" e ha ripetuto: "Ci rimanevo insieme perché la amo. Sono ed ero innamoratissimo di lei". Tuttavia, pur sottolineando come la 53enne s'impegnasse per "salvare" la loro relazione ha precisato: "Non era più la solita Ale, quella che conoscevo, era diventata un'altra".

Ermete, nel corso della puntata, ha ricostruito quanto accaduto lo scorso 29 giugno. "Alle 13:00 - ha affermato - avrei dovuto incontrare un amico, che però non c'era. Non ricordo bene se, allora, sono uscito per andare al bar a leggere il giornale o ho scritto o dipinto". " So - ha concluso - che sono tornato alle 18.00. Alessandra mi manca disperatamente".

Nel corso della puntata di "Chi l'ha visto?" l'uomo non ha chiarito se, prima della scomparsa, avesse davvero intrecciato una relazione con un'altra persona. Per dovere di cronaca, va ricordato che sempre durante una puntata della trasmissione di Rai Tre, una donna aveva definito Ermete come un "predatore di donne fragili" ed un "soggetto pericoloso".

Sulla sua figura continuano dunque ad aleggiare diversi dubbi.