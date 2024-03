Potrebbe anche essere diretto in Russia Edoardo G, 17 anni da compiere a breve, residente a Colico, comune della provincia di Lecco, e scomparso nella giornata di giovedì 21 marzo. L'ipotesi - che per il momento non avrebbe avuto riscontro dagli investigatori - è stata avanzata dai genitori dello studente dopo aver controllato le sue ultime ricerche online. Il ragazzo, da quanto si apprende, ha cercato su internet informazioni relative alla guerra in Ucraina e su come sopravvivere in montagna in condizioni estreme. il caso di cronaca è seguito anche dalla trasmissione Rai "Chi l'ha visto?", condotta ogni mercoledì sera da Federica Sciarelli.

Il ragazzo scomparso aveva fatto ricerche su come raggiungere la Russia

Edoardo, studente del liceo scientifico “Nervi-Ferrari” di Morbegno (in provincia di Sondrio), nelle ultime settimane ha seguito con molta attenzione l'evolversi del conflitto russo-ucraino e, online, avrebbe fatto alcune ricerche per apprendere come sopravvivere in montagna, per diversi giorni, senza cibo e senza acqua. Queste curiosità potrebbero non significare nulla, ma i genitori del giovane scomparso non se la sentono di escludere nessuna pista e, temono che Edoardo possa aver deciso di lasciare l'Italia e raggiungere la Russia. Il minore, inoltre, stando a quanto riferito da familiari e amici, sarebbe un idealista ed un convinto pacifista.

Il padre e la madre del 17enne hanno denunciato la sparizione del figlio ai carabinieri e, per mantenere alta l'attenzione, hanno segnalato il caso anche all'associazione Penelope Lombardia - no profit che s'impegna a supportare i familiari delle persone scomparse - e alla redazione di Federica Sciarelli. La Prefettura di Lecco, come da protocollo, ha diffuso foto e descrizione dell'adolescente invitando "chiunque dovesse avere notizie utili alle indagini o vedere il ragazzo” di darne pronta comunicazione alla stazione carabinieri di Colico (anche telefonando al numero 0341-940106).

I familiari, attraverso i diversi canali social, hanno lanciato accorati appelli, chiedendo al giovane di ritornare a casa. "Siamo tutti preoccupati" hanno dichiarato il padre e la madre alla redazione di "Chi l'ha visto?".

Edoardo è scomparso da giorni

Edoardo G., giovedì mattina, poco prima delle ore 8, ha lasciato, come d'abitudine, la sua casa di Colico per raggiungere, nella vicina Morbegno, il suo liceo scientifico.

Da quanto ricostruito, tuttavia, lo studente, non è mai arrivato in classe e, stando a quanto ricostruito, una volta in stazione, è salito su un treno in direzione Lecco-Monza-Milano.

Il papà non vedendo il figlio rientrare a casa al termine delle lezioni ha subito provato a contattarlo telefonicamente. Il cellulare dello studente, tuttavia, risulta sempre spento. Pare che Edoardo, prima di uscire di casa, abbia preso il suo doppio passaporto ed un sacco a pelo. Lo studente, alto un metro e 80 cm, ha capelli castani e occhi grigi. La mattina della scomparsa, indossava un giubbino di jeans blu scuro, un pile di color beige e dei pantaloni (non è chiaro se beige o neri). Ai piedi, invece, aveva delle scarpe bianche marca "Adidas" con righe blu. Edoardo, che solitamente porta gli occhiali, ma porta anche le lenti a contatto, ha anche una lieve cicatrice sopra l'occhio destro