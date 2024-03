Continuano le indagini sulla scomparsa di Rita Trevisan Zara, la pensionata 86enne di Baranzate (Milano). La donna, vedova da tempo, è uscita di casa domenica 4 febbraio con l'intenzione di fare visita ad una cugina e non ha più fatto ritorno. I figli che hanno sporto denuncia di scomparsa solo lunedì 5 febbraio hanno espresso la loro preoccupazione al quotidiano Il Giorno. "Siamo preoccupati per la mamma - ha dichiarato il figlio Roberto al Il Giorno - Non credo all'ipotesi smarrimento. Penso che sia stata sequestrata". Il caso di cronaca è intanto seguito con attenzione anche dalla trasmissione di Rai 3 "Chi l'ha visto?", condotta ogni mercoledì sera da Federica Sciarelli.

Il figlio di Rita Trevisan Zara non esclude il rapimento

Lunedì 4 marzo Rita Trevisan Zara ha compiuto 86 anni e nello stesso giorno è passato un mese esatto dalla sua scomparsa, quando è uscita dalla sua abitazione di Baranzate (Milano) e ha fatto perdere le proprie tracce. La macchina delle ricerche si è messa in moto 24 ore più tardi, ma al momento l'anziana sembra scomparsa nel nulla.

"Chissà dov'è ora - ha affermato davanti ai cronisti il figlio Roberto - I carabinieri ci dicono che stanno indagando, ma non ci danno ulteriori informazioni e noi siamo sempre più preoccupati per la mamma". Poi ha aggiunto: "Anche se non so per quale ragione, visto che non siamo una famiglia benestante, credo che sia stata sequestrata".

L'uomo, che con il fratello Marco, ha sporto denuncia,, ha nominato, a tutela dei propri interessi, un legale.

L'ipotesi del rapimento, va precisato, attualmente non sarebbe al vaglio degli inquirenti che escluderebbero l'intervento di terzi che potrebbero aver portato via ( nascosto o semplicemente ospitato) Rita Trevisan Zara.

Gli investigatori, constatando che non vi sono movimenti sul conto bancario, sembrerebbero credere che l'anziana abbia smarrito l'orientamento, anche a causa di un piccolo deficit di memoria che l'affliggeva. E, salvo novità dell'ultimo minuto, sarebbero alla ricerca di un corpo.

La scomparsa di Rita

Nel pomeriggio di domenica 4 febbraio, intorno alle ore 15:20, come testimoniato da una piccola telecamera posta in salotto, Rita Trevisan Zara, ha indossato un piumino bordeaux e, dopo essersi annodata un foulard al collo, ha lasciato la sua abitazione di Baranzate e, a piedi, ha percorso - nonostante l'età e un problema all'anca - circa due chilometri per raggiungere Ospiate, frazione della vicina Bollate, e far così visita ad una cugina residente in via Confalonieri.

L'anziana sarebbe giunta dalla parente, bloccata in siede a rotelle, poco dopo le ore 16 e si sarebbe intrattenuta per una veloce chiacchierata al citofono. Dopo aver salutato la donna, Rita Trevisan Zara, è letteralmente scomparsa nel nulla. Tant'è che la videocamera di sorveglianza posizionata sul muro della farmacia sita all’angolo tra via Milano e via Repubblica, che qualche minuto prima l'aveva ripresa arrivare, non l'avrebbe più inquadrata.

In queste settimane, anche grazie all'intervento di "Chi l'ha visto?", sono giunte diverse segnalazioni. Tuttavia, nessuna di queste ha avuto riscontro. I figli, Roberto e Marco, come già accennato, non si sarebbero accorti immediatamente della scomparsa di Rita, ma solo nella tarda mattinata di lunedì 5 febbraio, quando l'hanno raggiunta per il pranzo e non l'hanno trovata.