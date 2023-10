Antonio Ricci, creatore del programma televisivo Striscia la notizia, ha deciso di rompere il silenzio e di spiegare le ragioni che lo hanno spinto a divulgare i fuorionda del giornalista Andrea Giambruno, ormai ex compagno di Giorgia Meloni: "Li ho usati. Così come son solito fare", ha dichiarato.

In un'intervista esclusiva al Corriere del Sera, Ricci ha esposto i suoi motivi e ha espresso la sua sorpresa, di fronte alle teorie stravaganti che ruotano attorno allo scandalo dei fuorionda, che hanno coinvolto Giambruno. In merito ha affermato: "Ho letto ricostruzioni mirabolanti, ma tutte molto divertenti".

Questo ha spinto Antonio Ricci a voler condividere la sua versione dei fatti, senza pretendere che venga creduta, ma solo per contribuire al grande dibattito nato negli ultimi giorni intorno alla storia dei fuorionda.

Ricci sui fuorionda di Andrea Giambruno: 'Li ho usati, così come son solito fare'

Antonio Ricci ha spiegato i motivi che l'hanno spinto a trasmettere gli audio dei fuorionda dell'ex compagno di Giorgia Meloni, in cui l'uomo intrattiene delle conversazioni con alcune collaboratrici. Ricci ha confessato di aver letto l'intervista fatta ad Andrea Giambruno, sulla rivista di Alfonso Signorini "Chi" e averla definita una sorta di "beatificazione".

Il creatore di Striscia la notizia ha poi raccontato: "Mi sono ritrovato la rivista Chi sulla scrivania.

Nell'articolo veniva esaltato il grande cuore 'gitano' e il bel ciuffo del giornalista". Questa esaltazione "eccessiva", ha spinto Ricci a voler spegnere l'entusiasmo nato attorno al giornalista milanese Andrea Giambruno.

Poi Ricci ha proseguito spiegando che, essendo un laico da sempre, avrebbe una naturale diffidenza verso il culto dei "nuovi santi".

Così, ha deciso di utilizzare i due fuorionda di Giambruno che aveva in suo possesso già da tempo: "Da una fortunosa pesca estiva avevo due fuorionda del giornalista in frigo. Li ho usati. Così come son solito fare. Come quello di Buttiglione-Tajani che Berlusconi dichiarò esser la causa della caduta del suo governo".

Antonio Ricci: 'Faccio cose che altri non farebbero mai'

Il creatore di Striscia la notizia, inoltre, ha dichiarato di essere sorpreso che per la maggior parte dei giornalisti, sembri impossibile credere che qualcuno possa prendere iniziative di testa propria. In sostanza, Ricci ha voluto confermare la sua autonomia e la volontà di agire in modo indipendente, "nuotando spesso controcorrente" e comportandosi come un "lupo solitario".

Come egli stesso ha dichiarato in passato: "Faccio cose che altri non farebbero mai, perché sono incosciente".

Antonio Ricci ha poi commentato la decisione di Giorgia Meloni di interrompere la sua storia d'amore con il giornalista Andrea Giambruno e ha dichiarato all'Ansa: "Un giorno Meloni capirà che le ho fatto un piacere".