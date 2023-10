L'assenza di Belen Rodriguez sui social network e in televisione, non sta facendo altro che alimentare le voci su un periodo buio che starebbe vivendo dopo la separazione dal marito Stefano. Secondo Il Gazzettino, inoltre, qualche giorno fa la showgirl sarebbe stata vista in una clinica di Padova, città vicina a dove lei si sarebbe trasferita per stare più vicina al fidanzato Elio Lorenzoni. La struttura, interpellata da alcuni giornalisti, non ha rilasciato dichiarazioni.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Dopo che per giorni i siti hanno parlato del fatto che si sarebbe trasferita a Brescia da Elio senza i figli, Belen è tornata al centro dell'attenzione mediatica per un altro motivo.

Nella giornata di ieri, mercoledì 11 ottobre, Il Gazzettino ha riportato un'indiscrezione che ha un po' allarmato i fan della conduttrice: pare che Rodriguez sia stata avvistata in una clinica di Padova, dove sarebbe ricoverata da qualche giorno. Per la sua natura particolarmente delicata, si tratta di un Gossip da prendere con le pinze.

La struttura, intanto, ha risposto così alle pressanti domande della stampa sulla presunta presenza dell'argentina in uno dei reparti: "Non parliamo e non diamo informazioni sui pazienti".

Insomma, chi rappresenta la clinica in questione non ha né confermato né smentito i rumor che vorrebbero la showgirl in cura per un malessere che la attanaglierebbe da settimane.

Gli ultimi gossip su Belen

Che Belen non starebbe bene, lo ha sostenuto anche Fabrizio Corona in una recente intervista a Domenica In.

L'ex re dei paparazzi, che conosce benissimo la showgirl, in televisione ha fatto sapere che starebbe vivendo un periodo difficilissimo e che avrebbe bisogno dell'aiuto e del sostegno di tutte le persone che le vogliono bene.

Sarebbe proprio questo malessere, inoltre, il motivo per il quale Rodriguez ha disertato all'ultimo momento sia l'ospitata a E poi c'è Cattelan che la chiacchierata con Mara Venier, entrambe concordate ma saltate su richiesta della 39enne.

Dell'argentina, inoltre, da settimane si sono perse le tracce anche sui social network: fatta eccezione per qualche Instagram Story per sponsorizzare alcuni brand, la showgirl non condivide più nulla del suo privato da tantissimo tempo.

La segnalazione sul cambio di casa di Belen

Prima che i siti riportassero l'indiscrezione sull'avvistamento di Belen in una clinica di Padova, sul web si parlava insistentemente dei cambiamenti che la conduttrice avrebbe apportato alla sua vita nell'ultimo mese.

Una segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano su Instagram, infatti, sostiene che l'argentina avrebbe lasciato Milano da qualche settimana: per evitare chiacchiere e paparazzi, la 39enne si sarebbe trasferita a Brescia a casa del fidanzato Elio Lorenzoni.

I piccoli Luna Marì e Santiago, però, sarebbero rimasti in città con i nonni e i con i rispettivi padri, ma Rodriguez li vedrebbe ogni weekend: sarebbero Veronica Cozzani e gli zii Cecilia e Ignazio a portare i bambini dalla mamma tutte le domeniche. Su tutti questi gossip, però, Belen tace e ad oggi sembra ancora lontano il suo ritorno in televisione.