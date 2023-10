Il motivo per il quale Belen Rodriguez non si vede più né in giro né sui social network, potrebbe essere a causa di un suo momentaneo cambio di città. Una segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano il 10 ottobre, sostiene che la showgirl vivrebbe da circa un mese a Brescia da sola con Elio Lorenzoni. I piccoli Santiago e Luna Marì, invece, sarebbero rimasti a Milano con i nonni e i padri ma raggiungerebbero la mamma ogni fine settimana.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Prosegue l'assenza di Belen Rodriguez sui social network e sul piccolo schermo: fatta eccezione per qualche sporadica sponsorizzazione, l'argentina è sparita da Instagram da tempo e i follower sono praticamente all'oscuro di quello che sta accadendo nella sua vita.

La 39enne, però, non si fa vedere neppure in televisione: nonostante avesse in programma due ospitate (la prima a E poi c'è Cattelan e la seconda a Domenica In), la conduttrice ha dato forfait all'ultimo minuto dicendo di stare poco bene.

In realtà questa cosa l'hanno sostenuta anche Fabrizio Corona e Mara Venier una settimana fa circa: l'ex e l'amica della showgirl, infatti, hanno informato il pubblico che non sarebbe un bel periodo per Belen e per questo preferirebbe stare lontana dalle trasmissioni e dal mondo della rete.

"Credo abbia bisogno d'aiuto, non sta bene", ha dichiarato l'ex re dei paparazzi su Rai 1 senza mai scendere nei particolari di cosa avrebbe Rodriguez.

Il retroscena su Belen

Da quando si è separata dal marito Stefano De Martino, Belen si è allontanata sia dai social che dalla tv: i paparazzi, però, sono riusciti ad immortalarla in compagnia del suo nuovo amore al rientro dalle vacanze, ma anche di questa coppia si sono perse le tracce ultimamente.

La mattina del 10 ottobre, però, Deianira ha ricevuto e pubblicato su Instagram un messaggio che spiegherebbe perché Rodriguez non si vede più né sul web né sulle riviste di Gossip.

"Da un mesetto si è trasferita a Brescia, vive con il fidanzato Elio ma da sola. I figli sono rimasti a Milano con i nonni e con i rispettivi padri", si legge nella segnalazione che anche i siti stanno riportando in queste ore.

La chiacchierata 39enne, dunque, attualmente si troverebbe nella città del compagno senza Santiago e Luna Marì, che però andrebbero a trovarla ogni settimana con Veronica Cozzani o con Cecilia e Ignazio.

Il silenzio di Belen sulle chiacchiere

"Ogni domenica (già da 2/3 settimane) i Rodriguez portano i bambini dalla madre e spesso vanno anche i fratelli. Insomma, le domenica le passano in famiglia ma a casa di Elio", termina così il messaggio con il quale una fan anonima ha raccontato come si svolgerebbero le giornate di Belen da un mese a questa parte.

Se i paparazzi non beccano più la showgirl in giro per Milano, dunque, è perché lei non vivrebbe più lì: per evitare scocciature e occhi addosso, l'argentina avrebbe deciso di trasferirsi per un periodo dal fidanzato.

Il fatto che la 39enne non abbia portato con sé Santiago e Luna Marì, potrebbe dipendere soprattutto dall'esigenza di non scombussolare la loro routine, anche perché il piccolo va a scuola e vede papà De Martino tutte le settimane (così come la figlia trascorre intere giornate con Antonino Spinalbese).

Mentre siti e riviste parlano di lei e del periodo buio che starebbe vivendo, Belen continua a tacere. Le apparizioni social della presentatrice, infatti, ormai si contano sulle dita di una mano e la maggior parte servono per sponsorizzare qualche brand.