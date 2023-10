Carolina Marconi è tornata sui social e tramite uno scatto in cui si è mostrata sorridente e ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute. La diretta interessata ha riferito che la macchia apparsa al fegato durante gli ultimi esami non è altro che un angioma benigno. Marconi ha ringraziato tutti coloro che in queste settimane d'assenza le sono state vicine riempiendola di messaggi pieni d'affetto.

Che cos'è successo?

Carolina Marconi dopo avere sconfitto il tumore al seno, deve sottoporsi a dei controlli periodici. In occasione dell'ultimo era emersa una macchia al fegato che l'ha portata ad effettuare ulteriori esami clinici.

Attraverso un post pubblicato su Instagram, la showgirl ha aggiornato i suoi fan: "La macchiolina al fegato è un angioma benigno". La diretta interessata ha riferito di avere trascorso queste tre settimane nel silenzio più totale per la paura di dover affrontare una nuova battaglia contro il tumore. Dal racconto di Marconi, è emerso che nella serata di ieri il compagno Alessandro al ritorno dal supermercato ha ricevuto la chiamata del medico. In principio, la 45enne non voleva sentire nulla per paura di ricevere una brutta notizia. Nel momento in cui Tulli l'ha messa al corrente che il tumore non è tornato, Carolina ha detto di essere scoppiata a piangere e di avere iniziato ad urlare dalla gioia.

A quel punto Carolina Marconi ha fatto sapere di aver chiamato tutti i famigliari per dargli la lieta novella. Infine ha voluto ringraziare tutti coloro che in queste settimane non l'hanno mai fatta sentire sola anche un semplice messaggio.

I messaggi d'affetto dei fan

Sotto al post pubblicato da Carolina Marconi sono apparsi moltissimi messaggi d'affetto da parte dei fan e di persone del mondo dello spettacolo.

Tra i personaggi famosi si segnalazioni i suoi ex compagni d'avventura del Grande Fratello Vip 7: Daniele Dal Moro, Milena Miconi, Antonella Fiordelisi, Luca Salatino, Elenoire Ferruzzi. Ma non solo, Guendalina Canessa, Stefania Orlando, Paolo Conticini, Adriana Volpe, Costanza Caracciolo, il deejya Tommy Vee, Gessica Notaro, Delia Duran, Valeria Graci, Francesca Cipriani, Monica Leoffredi, Angela Melillo e tanti altri.

All'interno del reality show di Canale 5 Marconi non ha avuto la possibilità di raccontare la sua storia, perché è stata eliminata poco dopo il suo ingresso nella casa di Cinecittà. Tuttavia in una recente intervista rilasciata a Gente, Carolina aveva imputato la colpa del tumore al seno alle protesi. Inoltre ha invitato tutti coloro che la seguono a fare prevenzione poiché dopo esserci passata in prima persona ha compreso che effettuare controlli in anticipo può salvare la vita.