Nel tardo pomeriggio di venerdì 8 novembre, un incidente ha interessato Termini Imerese, in Sicilia. Due automobili sono rimaste coinvolte in un sinistro sull’autostrada A19, all’altezza dell’agglomerato industriale di Termini Imerese in direzione Catania. Un bambino di 8 anni originario di Campofelice di Roccella ha perso la vita nell'incidente, mentre altre tre persone sono state trasportate in ospedale. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento, mentre le forze dell’ordine e i soccorritori sono intervenuti prontamente per gestire la situazione.

Incidente sull’A19

L’incidente si è verificato intorno alle 18.30, quando due veicoli si sono scontrati e uno di essi si è ribaltato. Secondo una prima ricostruzione, a bordo di uno dei mezzi c’erano un uomo e il figlio piccolo e nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi per il bambino non c’è stato nulla da fare.

Altri due passeggeri sono stati trasportati d'urgenza in ospedale dal personale del 118: il sinistro come accennato ha avuto luogo sulla Palermo-Catania ma le cause dell'incidente restano ancora da chiarire.

Intervento dei soccorsi e indagini in corso

Sul luogo sono giunti immediatamente i soccorritori del 118, insieme ai vigili del fuoco di Termini Imerese e alla polizia stradale che sta tutt'ora cercando di ricostruire la dinamica del sinistro.

Le squadre dell'Anas sono prontamente intervenute per garantire la viabilità, mentre le indagini sono in corso per capire se il ribaltamento del veicolo sia stato causato da un errore umano, da un malfunzionamento del mezzo o da altre circostanze. L'area del sinistro è stata subito messa in sicurezza, ma l'autostrada ha subito dei rallentamenti a causa dell'incidente.

Un altro incidente si era verificato in Sicilia a inizio settimana

L'indicente dell'8 novembre sull'Autostrada A19 ne segue un altro accaduto all'inizio della settimana. A perdere la vita in quel caso è stato un uomo di 25 anni: il sinistro è avvenuto vicino a Pioppo, frazione di Monreale in Sicilia. La sua auto è uscita di strada e, nonostante i tentativi dei soccorritori di rianimarlo, l'impatto ne ha causato il decesso.

La vittima, originaria di Palermo e padre di un bambino di 4 anni, stava rientrando a casa dopo il lavoro quando ha perso il controllo del veicolo. Le cause dell’incidente potrebbero essere legate ad un malore o ad un colpo di sonno ma le indagini sono ancora in corso.