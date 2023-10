Il centrocampista del Newcastle United, Sandro Tonali, è stato sanzionato con una sospensione di 10 mesi a causa di una violazione delle regole sulle scommesse, come reso noto dalla FIGC. Il calciatore sarà anche tenuto ad aderire a sessioni di terapia per il gioco d'azzardo e a offrire una serie di presentazioni sul tema per otto mesi consecutivi.

Il centrocampista ex Milan Tonali è uno dei giocatori di maggior prestigio chiamati in causa nello scandalo scommesse, che ha coinvolto il calcio italiano nelle ultime settimane, dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona, il quale ha tirato in ballo diversi calciatori, tra i quali Nicolò Fagioli, sospeso per 7 mesi.

Sandro Tonali salterà l'Europeo del 2024

Nella giornata del 27 ottobre Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha confermato il patteggiamento per Sandro Tonali, che sarà valido anche all'estero. Anche in caso di qualificazione dell'Italia, quindi Tonali sarà costretto a saltare l'Europeo del 2024 che si terrà in estate e a seguire una terapia specializzata di 8 mesi contro il gioco d'azzardo.

Nelle scorse ore è arrivato anche il comunicato stampa del club inglese proprietario del suo cartellino: "Il Newcastle United può confermare che il centrocampista Sandro Tonali è stato squalificato dal calcio competitivo per 10 mesi, a partire da venerdì 27 ottobre. La sanzione della FIGC include uno stop di 18 mesi, con otto mesi commutati in percorso terapeutico e partecipazioni a programmi educativi in Italia.

Nella sera del 27 ottobre il Newcastle ha ricevuto conferma dalla FIFA della sanzione applicata dalla FIGC, motivo per cui Sandro tornerà a giocare a calcio da martedì 27 agosto 2024".

Intanto Nicolò Fagioli può rinnovare il contratto con la Juve nonostante la squalifica

Intanto la scorsa settimana un altro centrocampista, Nicolò Fagioli della Juventus, ha negoziato un patteggiamento con la FIGC, accettando una sospensione di sette mesi in seguito all'ammissione di problemi di gioco d'azzardo.

Ciononostante la Juventus ha grande fiducia nel giovane talento classe 2001 e, nonostante non possa giocare fino al maggio 2024, il club avrebbe deciso di prolungare il suo contratto come segno di supporto e fiducia, l'idea sarebbe quello di spostarne la scadenza dal 2026 (come previsto attualmente) al 2028. Le trattative in tal senso fra le parti potrebbero essere avviate nelle prossime settimane.