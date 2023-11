Questo sabato 18 novembre, dopo quasi una settimana di ricerche, è stato trovato il corpo senza vita di Giulia Cecchettin. La ragazza era sparita nella tarda serata dello scorso sabato 11 novembre assieme al suo ex fidanzato Filippo Turetta, che in questo momento è ancora ricercato.

Il corpo di Cecchettin è stato rilevato nei pressi del lago di Barcis, in provincia di Pordenone: non è stato recuperato nelle acque, ma in un canalone lungo la strada che conduce dal lago stesso, fino a Pian Cavallo. La notizia che si trattava proprio di Giulia Cecchettin è stata ufficialmente confermata poco dopo il ritrovamento del corpo.

Filippo Turetta era stato ripreso dalle telecamere mentre aggrediva Giulia

La storia di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta è stata segnata da una settimana di ricerche, ipotesi e appelli. Le ultime immagini dei due insieme risalgono al sabato 11 novembre, quando sono stati visti in un centro commerciale di Marghera, dove hanno cenato insieme in un fast food. Successivamente, i due sono stati avvistati a Vigonovo, il paese di Giulia Cecchettin , dove la giovane ha avuto un litigio all'interno dell'auto di Filippo Turetta, come testimoniato da un residente del posto. Il circuito di video-sorveglianza ha catturato l'aggressione di Turetta, che sembrava essere priva di sensi. Filippo Turetta ha poi lasciato l'area a bordo dell'auto.

La vettura è riapparsa il giorno successivo, ma ha intrapreso un percorso errante che ha toccato diverse province, da Treviso a Pordenone, fino ad arrivare in altre località come Piancavallo, per poi spingersi nel bellunese a Val di Zoldo e Cortina.

Per qualche tempo si erano perse le tracce della Punto nera di Turetta, finché il passaggio dell'auto è stato rilevato a San Candido, in provincia di Bolzano, mercoledì scorso.

Le ricerche si erano estese fino in Austria, fino al ritrovamento del corpo della ragazza avvenuto nelle scorse ore avvenuto in provincia di Pordenone. Intanto su Filippo Turetta, tuttora irreperibile, è stato emesso un mandato di arresto europeo.

La sorella di Giulia sui social: 'È stato il vostro bravo ragazzo'

Intanto la sorella della giovane vittima, ha pubblicato una fotografia sui social, che la ritraeva insieme a Giulia Cecchettin, accompagnata da un messaggio: "È stato il vostro bravo ragazzo".

Intanto anche i genitori del giovane Filippo Turetta hanno lanciato un appello al proprio figlio, invitandolo a costituirsi il prima possibile alla polizia.