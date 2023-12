Laura La Divina è tornata a casa e sta bene e nella giornata di oggi 15 dicembre ha pubblicato un nuovo video. Sui social la diretta interessata ha spiegato di essersi allontanata volontariamente per via di un momento di fragilità che sta vivendo, ma al tempo stesso ha chiesto di non essere giudicata per quanto accaduto. Pochi minuti fa anche l'amica Rita De Crescenzo è intervenuta sui social, spiegando che la situazione è rientrata e per via dello stress anche lei ha avuto un malore.

Laura La Divina e Rita De Crescenzo sono due amiche entrambe famose grazie alla piattaforma TikTok.

Da cinque anni a questa parte La Divina vive a Napoli con De Crescenzo, motivo per cui quest'ultima è apparsa molto preoccupata e ieri 14 dicembre si è saputo di una denuncia formale ai Carabinieri visto che non si avevano notizie da mercoledì 13 dicembre.

Laura La Divina è stata ritrovata

Tramite un video pubblicato su TikTok venerdì 15 dicembre la diretta interessata ha spiegato che si era allontanata da casa in modo volontario: "Ho avuto una crisi all’improvviso. Grazie a tutti, ma non sono stata bene. Non lo farò più, però non giudicatemi vi prego". Successivamente anche Rita De Crescenzo è intervenuta sui social per spiegare che la situazione è rientrata. La nota tiktoker ha confidato di avere avuto un malore in seguito alla scomparsa della sua amica tanto che ha dovuto chiamare un'ambulanza per essere assistita.

In merito alla scomparsa al successivo ritrovamento di Laura La Divina ha aggiunto: "Lei è mortificata, vi ringrazia per esservi preoccupati per lei".

Rita De Crescenzo si era rivolta a Chi l'ha visto? e aveva presentato la denuncia di scomparsa ai carabinieri

Nel primo pomeriggio di mercoledì 13 dicembre, la tiktoker Rita De Crescenzo aveva lanciato un appello per la scomparsa di Laura La Divina.

La giovane aveva spiegato che la sua amica era uscita da casa intorno alle ore 17 per andare a comprare un pacchetto di sigarette a un'altra amica, ma successivamente se ne erano perse le tracce. L'ultimo avvistamento de La Divina era stato nei pressi della stazione centrale di Napoli.

In un primo momento De Crescenzo si era rivolta alla trasmissione Chi l'ha visto?, tanto che era stato lanciato un appello dalla conduttrice Sciarelli.

Successivamente avendo paura che fosse accaduto qualcosa a La Divina, Rita De Crescenzo si era presentata dai carabinieri per sporgere la denuncia in modo ufficiale.

Fan divisi sulla scomparsa-lampo de La Divina

La sparizione-lampo di Laura La Divina non è passata inosservata ai fan della donna. Sui social il pensiero degli utenti risulta essere contrastante: da un lato c'è chi pensa che si sia trattato di un episodio inventato per ottenere visualizzazioni, mentre dall'altro c'è chi crede realmente alla scomparsa e al successivo ritrovamento.

In ogni caso Rita De Crescenzo ha precisato che se fosse stata una cosa architettata non si sarebbe mai presentata dalle forze dell'ordine per formalizzare la denuncia e non avrebbe mai contattato la redazioni di Chi l'ha visto?.